Juan Pablo Muena: “Nuestra propuesta se construyó en el territorio, escuchando a cada rionegrino”

El primer candidato a diputado de Juntos Defendemos Río Negro (JDRN), Juan Pablo Muena, votó este domingo en la Escuela 367 del Barrio Nuestras Malvinas, en Bariloche. Tras emitir su voto en elecciones legislativas 2025, destacó la importancia de una campaña basada en la «cercanía con la gente».

“Pusimos muchísimo trabajo y esfuerzo, con responsabilidad y convicción», aseguró Muena. Sostuvo que recorrieron la provincia porque están seguros de que «ese es el camino: estar presentes, escuchar y acompañar”.

El candidato señaló que durante la jornada «se cruzan muchas emociones: expectativa, agradecimiento y una gran confianza«. Según afirmó, la presencia en el territorio les permitió «conocer de primera mano lo que la sociedad necesita y espera».

Elecciones 2025: un mensaje federal

Finalmente, el candidato remarcó la importancia de «fortalecer el federalismo desde las urnas«. «Queremos lo mejor para Río Negro y para la Argentina», expresó.

En este sentido, Muena cerró su declaración pidiendo trabajar por «una mirada más federal, que valore el esfuerzo y la producción en nuestra provincia». Calificó la jornada como «un día para celebrar la democracia y la esperanza”.