Regulación de plataformas y empleo: los ejes del encuentro entre Axel Kicillof y Yolanda Díaz en España

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inició una gira oficial en Madrid con el objetivo de fortalecer vínculos con el gobierno español y presentar el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas. La agenda del mandatario combina encuentros técnicos sobre legislación laboral con rondas de negocios ante fondos de inversión y cámaras empresariales europeas.

En la primera etapa de su visita, Kicillof mantuvo una reunión de trabajo con la vicepresidenta segunda de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Los funcionarios abordaron temas vinculados a la modernización de normativas laborales, con especial énfasis en:

Licencias parentales: intercambio de modelos de ampliación de beneficios.

intercambio de modelos de ampliación de beneficios. Trabajo doméstico: reconocimiento de derechos para el sector de casas particulares.

reconocimiento de derechos para el sector de casas particulares. Plataformas digitales: análisis de marcos regulatorios para trabajadores de aplicaciones.

El gobernador describió las políticas aplicadas en territorio bonaerense, mencionando el Procedimiento Preventivo de Crisis y las mesas de productividad integradas por el sector público, privado y representantes sindicales.

Presentación de Buenos Aires como destino de capitales

Posteriormente, el mandatario encabezó una ronda de negocios con referentes de los sectores de energía, tecnología, industria alimenticia y entretenimiento. El eje de la presentación fue el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas, herramienta con la que la provincia busca captar proyectos productivos.

Ante empresarios y fondos de inversión, Kicillof destacó la escala económica de su jurisdicción, señalando que representa el 40% de la actividad nacional. En su exposición, defendió la inversión pública en infraestructura, salud y educación como condiciones necesarias para el desarrollo del sector privado.

Al cierre de la jornada, el gobernador se refirió a la relación entre América Latina y Europa en el actual escenario global. Sostuvo que existe una oportunidad para profundizar la cooperación transatlántica mediante herramientas que fomenten la integración productiva y generen nuevas oportunidades de desarrollo compartido.