Regulación de plataformas y empleo: los ejes del encuentro entre Axel Kicillof y Yolanda Díaz en España
Axel Kicillof se reunió en Madrid con la ministra de Trabajo española para analizar la regulación de plataformas digitales y licencias laborales. El gobernador bonaerense busca captar inversiones europeas mediante un nuevo régimen provincial, destacando el rol industrial de su distrito en un marco de cooperación internacional.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inició una gira oficial en Madrid con el objetivo de fortalecer vínculos con el gobierno español y presentar el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas. La agenda del mandatario combina encuentros técnicos sobre legislación laboral con rondas de negocios ante fondos de inversión y cámaras empresariales europeas.
En la primera etapa de su visita, Kicillof mantuvo una reunión de trabajo con la vicepresidenta segunda de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Los funcionarios abordaron temas vinculados a la modernización de normativas laborales, con especial énfasis en:
- Licencias parentales: intercambio de modelos de ampliación de beneficios.
- Trabajo doméstico: reconocimiento de derechos para el sector de casas particulares.
- Plataformas digitales: análisis de marcos regulatorios para trabajadores de aplicaciones.
El gobernador describió las políticas aplicadas en territorio bonaerense, mencionando el Procedimiento Preventivo de Crisis y las mesas de productividad integradas por el sector público, privado y representantes sindicales.
Presentación de Buenos Aires como destino de capitales
Posteriormente, el mandatario encabezó una ronda de negocios con referentes de los sectores de energía, tecnología, industria alimenticia y entretenimiento. El eje de la presentación fue el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas, herramienta con la que la provincia busca captar proyectos productivos.
Ante empresarios y fondos de inversión, Kicillof destacó la escala económica de su jurisdicción, señalando que representa el 40% de la actividad nacional. En su exposición, defendió la inversión pública en infraestructura, salud y educación como condiciones necesarias para el desarrollo del sector privado.
Al cierre de la jornada, el gobernador se refirió a la relación entre América Latina y Europa en el actual escenario global. Sostuvo que existe una oportunidad para profundizar la cooperación transatlántica mediante herramientas que fomenten la integración productiva y generen nuevas oportunidades de desarrollo compartido.
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