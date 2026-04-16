Donald Trump confirmó «un alto al fuego de 10 días» entre Israel y Líbano, otro de los frentes de la guerra en Medio Oriente

Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días a partir de este jueves, anunció el presidente estadounidense Donald Trump tras conversar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con su homólogo libanés, Joseph Aoun.

«Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto al fuego de 10 días a las 5H00 P.M», escribió Trump en su red social Truth Social, sin hacer mención al movimiento libanés Hezbollah.

El mensaje desde el Líbano y la postura de israel

Desde el Líbano, en un comunicado dijeron que el presidente Joseph Aoun, mantuvo una conversación telefónica con la Casa Blanca. «Aoun reiteró su agradecimiento por los esfuerzos que Trump está realizando para lograr un alto al fuego en Líbano y asegurar una paz y estabilidad duraderas, como preludio para que se concrete un proceso de paz en la región», señalaron.

La guerra entre Israel y el movimiento Hezbollahá comenzó el 2 de marzo. Esta semana hubo contactos directos en Washington para intentar llegar a un acuerdo.

Los ataques israelíes han matado a más de 2.000 personas y desplazado a má s de un millón en Líbano, pese a los llamados internacionales a un alto el fuego.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, citó el miércoles dos objetivos en sus conversaciones con Líbano: «Primero, el desmantelamiento de Hezbolá; segundo, una paz sustentable (…) alcanzada por la fuerza».

AFP