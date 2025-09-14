Judiciales de Río Negro reclaman urgente convocatoria a paritaria salarial

El sindicato de trabajadores judiciales de Río Negro (Sitrajur) formalizó un nuevo pedido de convocatoria a la mesa paritaria.

La presentación se realizó el jueves pasado mediante una nota dirigida a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Criado, y a la secretaria de Trabajo, María Martha Avilés, en la que se solicitó habilitar con urgencia el espacio de negociación salarial.

El reclamo se fundamenta en el desfasaje inflacionario del 1,9 % registrado en agosto de 2025, que «impacta directamente en el poder adquisitivo de los trabajadores judiciales».

Desde el sindicato recordaron que la Ley 5009 contempla la posibilidad de revisar los acuerdos salariales cuando la situación económica afecta la equidad de las remuneraciones.

Además del pedido de actualización salarial, Sitrajur planteó la necesidad de revisar el ítem guardería. Según explicaron, la actual modalidad de liquidación genera demoras y perjuicios para las familias judiciales. Por eso, proponen establecer un sistema más ágil que garantice el cobro en tiempo y forma.

En agosto se aprobó la última propuesta salarial de Sitrajur

En agosto, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur) aprobó por decisión mayoritaria en sus asambleas seccionales la última propuesta salarial presentada en la paritaria. El acuerdo contempla aumentos acumulativos, remunerativos y bonificables del 1,5% para agosto y para septiembre, además de recomposiciones del 0,35% para junio y del 0,4% para julio.

Durante el encuentro, el gremio también reclamó la liquidación inmediata de promociones atrasadas. Desde el Poder Judicial se informó que en julio se abonaron 270 promociones y que las 300 restantes -incluidas 143 designaciones transitorias- se pagarán en agosto con retroactividad al 1° de julio. Además, se completó la complementaria del aguinaldo y se repasaron las recomposiciones otorgadas en lo que va del año.

Por otra parte, Sitrajur definió un plan de lucha para enfrentar la avanzada contra el dos por mil, con el compromiso de garantizar movilización en cada instancia de tratamiento legislativo. El sindicato reafirmó su voluntad de sostener los derechos adquiridos y de continuar el diálogo con las autoridades para mejorar las condiciones laborales del sector judicial