Se abre un nuevo debate en Río Negro por la tasa judicial destinada a Sitrajur

La legisladora Elba Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) presentó un proyecto de ley que busca derogar un artículo de la ley orgánica del Poder Judicial, el cual establece el cobro de una tasa en determinados juicios destinada al gremio de trabajadores del Poder Judicial (Sitrajur) para financiar la obra social y otros fines previstos en sus estatutos.

Esta contribución del dos por mil (0,2%) se establece sobre el monto de los juicios patrimoniales, contenciosos -que implican un conflicto entre dos o más partes- o voluntarios, en los que no hay conflicto, que se inicien en cada circunscripción judicial de la provincia.

El tema de las contribuciones a Sitrajur y los colegios de abogados ya fue motivo de discusión el año pasado en el debate por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hubo un planteo formal de la Coalición Cívica-ARI, pero no se dio curso a ningún cambio en ese momento.

La legisladora Mansilla enfatizó que el proyecto tiene como objetivo “eliminar una carga económica que afecta directamente a quienes deben iniciar acciones judiciales en la provincia”. Además, agregó que “no se puede exigir un pago sin una contraprestación ni imponer una obligación en beneficio de una entidad sindical a personas que no tienen relación con ella ni se benefician de su actividad gremial”, sostuvo.

Por su parte, el secretario general del gremio de trabajadores del Poder Judicial, Marcos Calarco, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, calificó la propuesta como “un ataque directo a Sitrajur”. Además, indicó que “es un aporte mínimo a un fondo solidario que no genera ninguna carga, ni impide el acceso a la justicia de ninguna manera” y añadió que, comparado con una tasa de justicia vigente o los honorarios y costas que puede tener un proceso, “es ínfimo”.

Además afirmó que «eliminarlo abriría la puerta a la quita de otros aportes solidarios en la provincia, por ejemplo del Colegio de Abogados».

Según el artículo 135 de la Ley K 5190, los Colegios de Abogados integran sus recursos con una contribución obligatoria del dos por mil sobre el monto de cada juicio contencioso o voluntario que se inicie en su respectiva circunscripción. El mismo montó que se contempla en la contribución destinada al gremio Sitrajur.

En este marco, el Colegio de Abogados de Roca indicó que recibieron el proyecto este lunes y esperan debatirlo esta semana para definir una postura. Mientras que, desde el Colegio de Abogados de Cipolletti aclararon que analizarán si dar alguna respuesta, ya que según señalaron “es algo que no nos compete, es más legislativo”. Además, agregaron que no recibieron ninguna queja sobre la contribución, ni de clientes ni de abogados.

Tasa judicial destinada en Sitrajur en Río Negro: voces enfrentadas sobre su alcance y beneficios

Sobre el debate por la contribución obligatoria, la autora del proyecto cuestionó «el beneficio que recibe la población afectada por esta tasa», y pone en duda la legitimidad de exigir un pago sin una contraprestación directa a los demandantes.

En esta línea, Mansilla sostiene que toda contribución debe tener una contraprestación o beneficio claro para quienes la abonan, y se pregunta qué ventajas reciben los demandantes por parte del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro.

Frente a este planteo, Calarco explicó que «directamente no pareciera que hay un beneficio pero indirectamente nosotros tenemos la negociación colectiva con ese aporte» y afirmó que los beneficios no son solo para afiliados, «sino que fortalecen la infraestructura y servicios del sistema judicial, a partir de por ejemplo alojamiento subsidiado para traslados por causas judiciales, paritarias que mejoran el servicio, capacitaciones que elevan la calidad del trabajo judicial, entre otras» y sostuvo que «el bienestar del personal judicial redunda en un servicio de justicia más ágil y humano para toda la ciudadanía».

Además, indicó que desde que tienen ese aporte pueden “sostener derechos laborales” y han logrado establecer sedes de alojamiento en Cipolletti, Roca, Viedma, Bariloche y Las Grutas, disponibles tanto para judiciales como para personas con problemas de salud. También señaló que «aparte de la cuota sindical solo contamos con el dos por mil como apoyo económico para políticas sociales».