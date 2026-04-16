Centro de jubilados en Roca organiza una cena-baile para recaudar fondos: «Si no pagamos, no podemos continuar trabajando»

El centro de jubilados pensionados «General Roca» realizará una cena-baile el sábado 18 de abril para recaudar fondos. El evento iniciará a las 21:30 y contará con servicio de buffet, postre, baile y música en vivo.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el médico y presidente de la comisión Carlos Alberto Elisandro compartió detalles del evento, los motivos que lo llevaron a él y a sus compañeros de realizar la cena y el pedido de ayuda a la comunidad. El centro cumple su 50° aniversario y atraviesa tensos momentos económicos y organizativos de cara al 2026.

El centro de jubilados de «General Roca», uno de los más importantes de la región

Elisandro explicó que el centro de reuniones y asistencia para personas jubiladas está en activo desde hace medio siglo, donde durante el pasar de los años miles de personas se asociaron y colaboraron con la organización en mayor y menor medida. El médico afirmó que después de pandemia, los recursos del centro se limitaron y presentaron deterioro en las instalaciones como la baja de personal.

El presidente declaró que el lugar funciona como un centro de reuniones, asistencia médica y asesoramiento, pero lejos de limitarse a esas áreas, sueña con ampliar las ramas de atención: abrir más consultorios, instalar una radio comunitaria, una farmacia y biblioteca como forma de lugar de esparcimiento.

El centro de jubilados «General Roca» es uno de los más longevos en la región (Foto: gentileza)

Elisandro comentó que las propuestas están bloqueadas por la crísis económica, con deudas en sueldo y la reducción de trabajadores a tan solo cuatro personas. Aludió a la falta de personal por falta de pagos, recursos limitados y la reducción de socios: «Si no pagamos las deudas, el lugar no podrá continuar trabajando» afirmó.

El médico afirmó que «El centro supo albergar más de 2000 socios, pero en la actualidad solo permanecen entre 150 y 200 aproximadamente«. También admitió que «Actualmente para cubrir la primera etapa de los gastos, debemos superar el registro de $15 millones de pesos».

Para encontrar soluciones, Elisandro negociará la ayuda tanto municipal como gubernamental para que la instalación continúe en pie y se instalen mayores servicios.

Centro de jubilados «General Roca» organizará una cena-baile: cómo pedir tu entrada

Elisandro compartió detalles sobre el evento en beneficio del centro. Mencionó que no es la primera vez que organizan este tipo de actividades, ya que en anteriores años prepararon bingos y campañas de socios para juntar fondos.

La cena baile se realizará en la Chacra 217, ubicado en Ruta 22 y Damas Patricias, a partir de las 21:30. La jornada tendrá música en vivo y servicio de comida y postre para los participantes (sin bebidas).

El presidente comentó entusiasmado que espera la presencia de por lo menos 130 personas, donde habrá servicio de mozo y novedades sobre las próximas actividades y proyectos para el centro y consultorios.

El valor de la entrada es de $30.000, las entradas estarán disponibles en San Martín 1183. También se podrán pedir a los siguientes teléfonos: