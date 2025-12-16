Weretilneck envió al Gabinete a la Legislatura para defender el próximo presupuesto del 2026

La reunión del Plenario se inició a las 10 y se extendió por unas 12 horas. Foto: Marcelo Ochoa

El presupuesto de Río Negro del 2026 -que supera los 3,3 billones de pesos y es un 34% superior a su similar del presente año- tuvo un primer debate ayer en el Plenario de la Legislatura y el gobierno provincial movilizó a su Gabinete, que concurrió al Parlamento en defensa del próximo esquema de recursos y de gastos del Estado provincial.

Esa asistencia y exposición masiva de los ministros fue un componente político novedoso frente a una iniciativa donde el titular de Hacienda, Gabriel Sánchez, reconoce la precariedad de su actualización inflacionaria anual del 10%, pero argumenta que las provincias deben ajustarse a los índices macroeconómicos propuestos por Nación.

En lo técnico, esa característica proyecta montos para el próximo ejercicio solo un poco por arriba de las erogaciones que algunas carteras tendrán en el 2025. Este desfasaje fue reiteradamente expuesto por la oposición.

El Gabinete casi a pleno, salvo el ministro Banacloy, concurrió al Plenario legislativo. Foto: M. Ochoa.

“Habrá un ajuste”, lanzó el legislador Leandro García (PJ-NE) con los cuadros de Salud, frente a la pobre brecha entre las ejecuciones proyectadas para este año y el presupuesto planteado. Sánchez negó esa posibilidad y aseguró que todas las jurisdicciones tienen números por encima de las erogaciones con las que terminarán el 2025.

La exposición tributaria del titular de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri en el Plenario se postergó para este martes, a partir de las 14.

La participación del Gabinete determinó que cada ministro defienda sus partidas, sus políticas y sus acciones. Expusieron, además de Sánchez, los ministros Alejandro Echarren (Obras Públicas), Demetrio Thalasselis (Salud), Patricia Campos (Educación), Daniel Jara (Seguridad) y Fabian Gatti (Gobierno).

Doce horas de reunión y, al cierre de esta edición, esperaban su turno Juan Pablo Muena (Desarrollo Humano) y Milton Dumrauf (Modernización). El único ausente: el titular de Desarrollo Económico, Carlos Banacloy.

La exposición del titular de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri, se postergó y quedó para este martes, a partir de las 14, destinada a la explicación y el análisis de la política tributaria de Río Negro para el 2026.

Echarren habló de las asignaciones de las obras y, luego, el legislador justicialista y exintendente de Godoy, Luis Ivancich, advirtió que en su municipio no existía presupuestada ninguna construcción provincial. Pidió por “un calabozo” y otras obras menores, que el ministro prometió incluir. Los jefes de los bloques peronistas, Daniel Belloso y José Luis Berros, remarcaron solicitudes puntuales de obras acercadas por intendentes justicialistas. Posiblemente, en la respuesta oficial radique la posición de esas bancadas cuando en la sesión del jueves se vote -en general- el proyecto del presupuesto.

Los ministros y el período de «observación»

La inusual concurrencia masiva de ministros no pasó desapercibida, pues siempre el tratamiento presupuestario en la Legislatura se cumplía con la comparecencia del titular de la cartera financiera. Pero, ahora, el gobernador Alberto Weretilneck dispuso la asistencia plena del Gabinete para explicar y, evidentemente, esa forzada actuación que requirió a sus principales funcionarios está vinculada con el déficit político que le achacó en la reunión que el miércoles tuvo con ellos.

Esa falta de ejercicio se advirtió frente a las improvisadas interpelaciones que se generaron en el Plenario, a pesar de que los parlamentarios opositores se sorprendieron con semejante movilización de ministros, entonces no llegaron preparados con sus habituales inquisiciones.

La concurrencia ministerial permitió, en esta oportunidad, el reposo del titular del bloque oficialista, Facundo López, y los otros legisladores contestatarios.