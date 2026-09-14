Juicios y sanciones a petroleras: los ejes del proyecto de Malvinas que definen hoy Javier Milei y su Gabinete

En el arranque de una semana clave para el oficialismo, el presidente Javier Milei encabezará este lunes a partir de las 10:00 una reunión de Gabinete en la Casa Rosada para ultimar los detalles del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La iniciativa busca endurecer de manera drástica las sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos naturales sin autorización en las Islas Malvinas, extendiendo las penalizaciones no solo a los hidrocarburos sino también a la pesca marítima.

Las distintas áreas del Poder Ejecutivo trabajaron a ritmo acelerado durante el fin de semana para cerrar la letra chica de la norma. El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, se consolidaron como las figuras centrales en la redacción del texto que la Casa Rosada enviará al Congreso de la Nación.

Juicio en ausencia, 200 millas y retiro sin penas: qué puntos quiere profundizar Javier Milei

La iniciativa parlamentaria introduce modificaciones profundas a la ley 26.659 sancionada en 2011, con el objetivo de marcar un límite jurídico en el Atlántico Sur.

Extensión de la prohibición: quedará explicitado que las sanciones aplican a toda la extensión marítima hasta las 200 millas desde las costas argentinas, incluyendo el mar territorial de las islas.



quedará explicitado que las sanciones aplican a toda la extensión marítima hasta las desde las costas argentinas, incluyendo el mar territorial de las islas. Juicio en ausencia: se habilitarán herramientas procesales para juzgar y sancionar a empresas transnacionales y a sus directivos aunque no se presenten ante los tribunales locales.



se habilitarán herramientas procesales para juzgar y sancionar a empresas transnacionales y a sus directivos aunque no se presenten ante los tribunales locales. Marco de salida para petroleras: se creará un régimen especial para que las compañías que actualmente operan en el proyecto Sea Lion o en zonas aledañas puedan retirar sus inversiones sin enfrentar represalias penales o comerciales en el país.



se creará un régimen especial para que las compañías que actualmente operan en el proyecto Sea Lion o en zonas aledañas puedan retirar sus inversiones sin enfrentar represalias penales o comerciales en el país. Creación del Consejo de Seguridad Nacional: el proyecto impulsará un nuevo órgano integrado por la Cancillería, Defensa y la SIDE, para el cual se pedirán facultades especiales para intervenir ante buques que violen la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Así surge del análisis sobre los preparativos oficiales publicado por Infobae, donde se detalla la intensa actividad legislativa que desplegará Casa Rosada para lograr los consensos necesarios en el Parlamento.

La cumbre con Donald Trump y la grieta en el Reino Unido

A la par de la estrategia legislativa, la Casa Rosada prepara una jugada diplomática de alto volumen. Milei no descarta solicitar la mediación de los Estados Unidos en el diferendo si logra concretar una reunión bilateral con Donald Trump en el marco de la Asamblea General de la ONU. La Argentina ya integra la Board of Peace (Junta por la Paz) impulsada por el mandatario republicano fuera de la órbita de Naciones Unidas.

En paralelo, el escenario internacional juega a favor del reclamo argentino debido a las tensiones internas que atraviesa el gobierno británico.

Mientras Trump advirtió recientemente que el viaje a las islas «es muy largo» y cuestionó la capacidad naval de Londres, este mismo lunes los líderes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán en Cardiff para firmar un memorando por la independencia y exigir referendos de autodeterminación.