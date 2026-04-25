Karina Milei impulsa el armado de LLA en Buenos Aires: qué se dice sobre una posible alianza con el PRO

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza este sábado una cumbre de La Libertad Avanza (LLA) en Suipacha para fortalecer el armado político en la provincia de Buenos Aires con foco en las elecciones 2027. El encuentro reune a dirigentes, militantes y funcionarios nacionales.

Según consignó La Nación, la actividad fue impulsada por la propia secretaria general junto a Sebastián Pareja, presidente provincial del partido, con el objetivo de ampliar presencia en distritos clave del conurbano y el interior.

Karina Milei refuerza el armado bonaerense de LLA con foco en el 2027

La cumbre incluye el lanzamiento de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (Edfap), que apunta a capacitar cuadros técnicos y dirigentes. El programa busca consolidar una base política con proyección legislativa y de gestión.

Del encuentro, que inició por la mañana y se extenderá hasta la tarde, participan figuras nacionales como el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Sebastián Pareja explicó la estrategia electoral del espacio y sostuvo: “Yo no tengo margen para internismos, no tengo espacio para dejar afuera a gente. Ese gusto no me lo puedo dar. Con lo cual, lo que estoy es abierto al diálogo”.

La llegada de Sebastian Pareja a la cumbre. Foto: La Nación.

El dirigente fue claro: “El objetivo mío es ganar la provincia de Buenos Aires”. En ese sentido, sostuvo que conserva un canal de diálogo permanente con el PRO y con otros espacios, como el radicalismo y el vecinalismo, con la intención de construir una alternativa amplia frente al peronismo bonaerense.

Interna libertaria y disputa por el liderazgo provincial

La cumbre se desarrolla en medio de una interna entre el sector de Pareja y las Fuerzas del Cielo, vinculadas al asesor presidencial Santiago Caputo. Las diferencias se expresaron en redes sociales y en la dinámica partidaria.

En ese contexto, la diputada Lilia Lemoine planteó que quienes no respaldan el armado deben “dejar de seguir” al Presidente, lo que generó reacciones dentro del espacio.

El conflicto también tuvo impacto judicial. La justicia porteña citó a indagatoria a usuarios libertarios tras denuncias por difusión de datos personales, en una causa impulsada por dirigentes del espacio.

En paralelo, el oficialismo apuesta a replicar el resultado electoral obtenido en la última elección, cuando LLA alcanzó el 41,45% de los votos en Buenos Aires. La definición de candidaturas para 2027 continúa abierta entre referentes del espacio.