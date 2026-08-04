Otro gol de Buendía para Aston Villa, mientras se define el futuro de Dibu Martínez

El argentino anotó por segundo partido consecutivo para los Villanos en su gira por Asia.

El Aston Villa continúa su preparación para la nueva temporada y en un nuevo amistoso derrotó por 3-1 al BG Pathum United en Tailandia, con un nuevo gol del mediocampista argentino Emiliano Buendía.

Al igual que en el partido del pasado sábado, Alejandro Garnacho también fue titular en el conjunto inglés, aunque debió salir luego de recibir un golpe en su rostro al término del primer tiempo. Victor Lindelöf y Boubacar Kamara señalaron los otros dos tantos.

El gol de Emiliano Buendia en el amistoso de Aston Villa

El equipo de Unai Emery comenzó la etapa en el extremo oriente de su gira de pretemporada con una victoria por 3-1 sobre las Estrellas de Indonesia, donde al igual que hoy el marplatense abrió el camino del triunfo.

The combinations on the wing for Buendía's goal 🤌 pic.twitter.com/DJd0XByBTx — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 4, 2026

Tras el partido de hoy, el conjunto de Birmingham viajará a Hong Kong para enfrentarse al Bayern Múnich antes de regresar a Europa para disputar la Supercopa de la UEFA contra el Paris Saint-Germain, el próximo miércoles 12 de agosto, en Salzburgo.

La pretemporada finalizará del equipo finalizará con un viaje a Borussia Mönchengladbach el próximo sábado.

Se espera también que en breve se suma Emiliano ‘Dibu’ Martínez al plantel, sin novedades con relación a un posible traspaso luego de la negociación caída con Juventus de Italia.

El arquero argentino se quedó disfrutando de sus vacaciones en el país tras regresar de la Copa del Mundo y todavía no hay precisiones con relación a su retorno al viejo continente.