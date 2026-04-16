Viaje de Adorni a Punta del Este: investigan cómo fue la contratación de Grandio en el Estado tras el hallazgo de transferencias

La Justicia federal profundiza la investigación sobre los vínculos económicos entre el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el periodista y contratista del Estado, Marcelo Grandio. En el marco de la causa que analiza el polémico viaje en avión privado a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval de febrero 2026, el juzgado a cargo de Ariel Lijo sumó una nueva pieza clave: un informe bancario que revela una serie de transferencias previas a la asunción del funcionario libertario.

Según la información revelada por el portal Infobae, los documentos analizados por el fiscal Gerardo Pollicita exponen la existencia de diez pagos realizados desde la productora de Grandio hacia las cuentas de Adorni.

Estas transacciones, que suman un total de 1.670.900 pesos, se efectuaron entre el 1 de diciembre de 2022 y diciembre de 2023, justo antes de que el economista desembarcara en el gobierno de Javier Milei.

El detalle financiero marca que hubo transferencias de distintas magnitudes: una de 60 mil y otra de 50 mil pesos, cuatro de 121 mil pesos, tres de 157.300 pesos y una última de 605 mil pesos. Los investigadores buscan ahora determinar cuál fue el concepto real de esos pagos.

Contratos bajo sospecha en la TV Pública

La temporalidad de los hechos es el principal foco de interés para la Justicia. El 10 de diciembre de 2023, Javier Milei asumió la presidencia y Adorni fue anunciado como vocero presidencial, asumiendo el cargo de secretario de Comunicación y Medios. Tan solo cuatro meses más tarde, la productora Imhouse -vinculada a Grandio- firmó su primer contrato con la TV Pública, canal estatal que en ese momento ya se encontraba bajo la órbita de gestión del propio Adorni.

La histórica relación de amistad entre ambos sumó este nuevo indicio que precede a las contrataciones oficiales. A esto se le añade el viaje familiar que el funcionario realizó a Punta del Este en febrero, el cual, según declaraciones de testigos, habría sido una invitación pagada por el contratista, lo que abrió la puerta a una investigación por el presunto delito de dádivas.

El avance de la pesquisa arrojó fuertes contradicciones respecto a la versión oficial. Semanas atrás, Adorni había asegurado en conferencia de prensa que él mismo había costeado los pasajes de su familia. Sin embargo, la declaración bajo juramento de Vanesa Tossi, gerenta comercial de Jag Executive Aviation (la empresa que vendió el vuelo), complicó el panorama.

Tossi confirmó ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita que fue Grandio quien pagó los viajes y que el periodista le refirió expresamente que «la familia invitada» era la del jefe de Gabinete.

Además, la testigo aportó chats donde se evidencia que Grandio pidió que los tickets se facturaran a nombre de Imhouse, la misma productora contratista de la TV Pública, e incluso solicitó intentar vender plazas vacías para abaratar costos «porque era una invitación».

Además de la causa del vuelo privado: se confirmó que Adorni viajó a Aruba para Año Nuevo

Frente a estas revelaciones, la Justicia desplegó un nuevo requerimiento de información. Se solicitó documentación a Radio y Televisión Argentina, a la Oficina Nacional de Contrataciones de la Jefatura de Gabinete, a la ANAC y a la IGJ.

También se pidió el cruce de llamadas entre Grandio y Horacio Silva, quien figura formalmente como presidente de Imhouse en los siete contratos firmados con la TV Pública.

En paralelo, el fiscal Pollicita avanza con otra causa conexa -también delegada por el juez Lijo- que investiga a Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de la compraventa de propiedades.

En el marco de ese expediente migratorio, se confirmó además que la familia Adorni viajó a Aruba para recibir el Año Nuevo (entre diciembre de 2024 y enero de 2025), cuando el funcionario se desempeñaba como vocero presidencial.