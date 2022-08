Koopmann datea sobre la fecha de la elecciones internas, durante una recorrida por Plottier

El precandidato a gobernador de Neuquén por la lista Azul de Mendoza, Marcos Koopmann, reiteró que su compañera de fórmula será una afiliada del MPN, en tanto aseguró tener tiempo aún para definir quién lo acompañará ya que las electivas “serán en noviembre, seguramente”.

La posible fecha de la segunda interna del MPN, en la que se definen las candidaturas a gobernador e intendentes, será una definición de las autoridades partidarias, luego que se lleve a cabo la elección interna del 21 de agosto. El 9 de septiembre se producirá el “cambio” o “renovación de mandato” y entonces la conducción partidaria azul (porque el sector violeta de Rolando Figueroa no reservó color, y la azul y blanca sólo disputaría seccionales) le pondrá la fecha de la elección interna de candidaturas para las ciudades y la gobernación.

Fue en Plottier, el jueves, durante una recorrida por instituciones deportivas y clubes sociales de la ciudad, que Koopmann les dijo a algunas seguidoras y seguidores que la interna electiva llegaría en noviembre, según lo postearon con videos en sus redes algunas de las concurrentes a un campo deportivo.

Antes, en declaraciones periodísticas, escuetamente había indicado que “pueden ser en octubre, noviembre, diciembre… porque hay plazos: entre 30 y 60 días a partir del cambio de autoridades”, detalló.

Koopmann bromeó con la fecha del inicio del mundial (21 de noviembre) y consideró que podría ser posterior al campeonato de fútbol. “Hay dos certezas: que habrá elecciones internas y que la lista Azul tendrá candidatos en todas las localidades”, sostuvo.

La palabra final la tengo yo

Agregó que “hay tiempo” aun para dar a conocer quién le acompañará en la vicegobernación y reforzó la postura de que será una mujer y afiliada. “Hay algunas confusiones con esto de que no pueden participar independientes, es una mala interpretación de la Carta Orgánica cuando dicen que no. La Carta Orgánica habilita a afiliado, afiliada, no afiliado, no afiliada, independientes….la COM establece que la Convención te autoriza, yo no estoy analizando que sea alguien independiente”, aclaró.

Indicó que si bien está en diálogo con “varias compañeras” de la lista Azul “una vez que tengamos la decisión de quiénes pueden ser las que nos acompañan en el proyecto Azul, la palabra final la tengo yo; con (Jorge) Sapag y (Omar) Gutiérrez hemos hablado, ellos que han sido dos veces gobernador, saben que el que encabeza decide porque la fórmula es con quien trabajaremos espalda a espalda, codo a codo, con quien tomaremos decisión de equipo fortaleciendo la gobernabilidad”, argumentó.

Recordó que en septiembre se inicia el tiempo de armar los equipos en cada localidad y, luego, la época del cierre de presupuesto y del segundo semestre legislativo, por lo que “después de mundial”, también podría ser una fecha que el nuevo jefe partidario evaluaría, dijo.

“La mejor encuesta es la que relevamos en cada lugar que visitamos, y nos dice que estamos transitando (la campaña) con crecimiento, es un buen momento”, evaluó.