Itinerario completo del papa León XIV en Uruguay: qué lugares visitará en su primer destino en Latinoamérica

Uruguay será el primer punto de la visita del papa León XIV a Latinoamérica. Comenzará en Montevideo. Se divulgó la agenda de toda la gira que luego tendrá como destinos Argentina y Perú.

El itinerario completo fue publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La gira internacional concluirá en Lima.

El itinerario del papa León XIV en Uruguay: puntos de las visitas

El Pontífice permanecerá del 6 al 8 de noviembre y visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Así iniciará su viaje en Uruguay:

Viernes

16:30: arribo a Uruguay. Luego, una hora más tarde una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia.

17:45: Primer discurso del papa León XiV:

18:15: Encuentro con el presidente uruguayo Yamandú Orsi.

19:15: Celebración con religiosos en la Catedral Metropolitana de Montevideo.

Desde Vatican News señalaron que el sábado 7 el papa conocerá la realidad social del barrio de Casavalle, en la capital de la nación, específicamente en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Además se reunirá con el mundo de la educación en la Universidad Católica de Uruguay y presidirá una vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo

El domingo 8 de noviembre, León XIV celebrará la Santa Misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en el día de su fiesta, coincidiendo con la peregrinación nacional que suele organizar el Episcopado uruguayo.

El itinerario completo de la visita del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú

Desde el Vaticano compartieron todo el detalle de los horarios y puntos de la visita del papa León XIV en su gira internacional: