Salario mínimo en debate: la CGT y las CTA suspendieron las medidas contra el tope del Gobierno

La dirigencia sindical de la CGT y las dos CTA definió no llevar a cabo la marcha prevista hacia las oficinas de la Secretaría de Trabajo para acompañar la discusión del Consejo del Salario Mínimo.

La determinación se tomó al ratificarse que el encuentro tripartito entre el Gobierno, los gremios y las cámaras empresariales se realizaría de forma virtual, lo que restó consenso interno a la idea de protestar en la calle. La posibilidad de concentrarse ante la Secretaría de Trabajo provocó diferencias entre los gremialistas.

La convocatoria actual representa el primer intento de concertación salarial en dicho espacio desde noviembre pasado. En aquella oportunidad, las partes no alcanzaron un consenso, por lo que el Poder Ejecutivo terminó fijando los incrementos de manera unilateral mediante decreto para el período comprendido entre fines de 2025 y mediados de 2026.

Por el lado del ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, el diagnóstico oficial busca relativizar el alcance real de este indicador en la estructura de ingresos. Según las proyecciones técnicas de la cartera laboral, apenas cerca del 1% de la masa asalariada del país percibe un ingreso por debajo del haber mínimo.

Negociación por el salario mínimo: los gremios exigen llevarlo a la canasta básica

Actualmente, el haber mínimo legal en la Argentina se encuentra fijado en $376.600, cifra que se alcanzó tras el esquema de aumentos escalonados dispuesto por el Gobierno, el cual había comenzado con una base de $334.800 en su primer tramo.

Desde el sector sindical, la pretensión formal es elevar esa suma para acercarla a la canasta básica familiar, cuyo monto oficial se posiciona en $1.564.716. Sin embargo, dentro de la propia cúpula del gremio admiten que esa cifra resulta inalcanzable para la postura oficial, por lo cual se proyecta un nuevo escenario de laudo decretado por el Ejecutivo ante la falta de coincidencia en los números.

Asimismo, los registros oficiales indican que la incidencia del haber mínimo disminuye aún más entre los trabajadores formalizados tanto del sector público como del privado, registrando un impacto menor al 0,2%. Para estos sectores, el Ejecutivo sostiene que la paritaria por actividad es el mecanismo de recomposición salarial determinante.

La estrategia del Ejecutivo para fijar un salario mínimo por actividad

Con el objetivo de desacoplar las negociaciones y moderar expectativas, los funcionarios del área laboral elevaron la propuesta a los gremios de redirigir la discusión hacia los convenios colectivos. La iniciativa busca que las paritarias sectoriales incorporen cláusulas específicas de ingreso básico en lugar de concentrar el debate en la pauta general.

La propuesta impulsada desde el Gobierno plantea establecer en cada convenio de trabajo un salario mínimo garantizado de $1.000.000 para aquellos empleados que cumplan una jornada completa de ocho horas, contemplando el sueldo básico junto con adicionales y premios.

De esta manera, el Consejo del Salario Mínimo sesiona bajo un clima de marcada prudencia sindical y brechas marcadas entre el reclamo por la canasta familiar y la política de techos y garantías sectoriales que promueve el equipo económico.

Esta cláusula no busca alterar las pautas de ajuste mensual que promueve el Palacio de Hacienda, las cuales se ubican en torno a un tope del 2% mensual sumado a sumas fijas o bonos, sino actuar como un complemento directo para elevar el piso de las actividades con remuneraciones más reducidas.

Con información de Infobae.