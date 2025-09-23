Donald Trump en la ONU: elogios extremos, amenazas a Putin y Lula y críticas a Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó este martes al estrado de la Asamblea General de la ONU con un discurso incendiario que combinó autoelogios desmedidos, advertencias a líderes internacionales y duras críticas a la organización multilateral. Como es habitual, el mandatario dedicó gran parte de su intervención a ensalzar su propia gestión, mientras lanzaba advertencias a países europeos, Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Luiz Inácio Lula da Silva.

En una intervención que superó ampliamente los 15 minutos protocolarios, Trump aseguró que el reconocimiento de un Estado palestino constituye una «recompensa» por los ataques del 7 de octubre de 2003 perpetrados por Hamás contra Israel, hechos que según él precipitaron la actual guerra en Gaza, informó el medio Ámbito.

Como es habitual en sus exposiciones, Trump se mostró autocomplaciente con su gestión: «En solo ocho meses de mi administración somos el país más fuerte y ninguno se nos acerca, con la economía y la fuerza armada más fuerte que cualquier otra nación en la tierra. Es la era dorada de Estados Unidos», sentenció el magnate republicano.

El presidente afirmó que la actividad económica y los mercados «vuelan, mejor que nunca», destacando la baja de impuestos y regulaciones, así como un supuesto aumento récord de salarios «que no se registra desde hace 60 años». Añadió:

«Construí la mejor economía en la historia del mundo en mi primer mandato, pero ahora lo estoy haciendo de nuevo pero aún mucho mejor».

En el plano internacional, sostuvo que «Estados Unidos es respetado nuevamente, como nunca en la historia«, y se atribuyó el mérito de haber impulsado a los miembros de la OTAN a elevar su gasto en defensa, del 2% al 5% del PBI, en un intento por reducir los aportes económicos de EE. UU. a la alianza militar.

Conflictos, la ONU y la guerra en Ucrania

Trump aseguró haber terminado «siete guerras interminables» y lanzó un duro ataque a la ONU: «Nunca recibí ni una llamada de Naciones Unidas para ayudar. ¿Cuál es el propósito de las Naciones Unidas? Son palabras vacías. Lo único que resuelve las guerras son las acciones».

En cuanto a Gaza, culpó a Hamás de la falta de acuerdos y aseguró: «Todos dicen que yo debería recibir el Premio Nobel por esto, pero no me importa ganar premios, sino salvar vidas».

Sobre Ucrania, Trump afirmó que la guerra «nunca hubiera empezado si yo hubiese sido presidente». Agregó: «He estado trabajando para parar la matanza en Ucrania. Pensé que sería la guerra más fácil de detener por mi relación con el presidente Putin, que siempre fue muy buena. Pero en la guerra uno nunca sabe lo que va a pasar, hay sorpresas. Todo el mundo pensó que Rusia ganaría esta guerra en 3 días, pero eso no ocurrió. Esto no hace ver bien a Rusia, la hace ver mal».

Con relación a Irán, se mostró contundente: «Hemos destruido todas las instalaciones nucleares de Irán. Ningún otro país pudo haber hecho lo que hicimos, ningún país tiene el equipamiento. Tenemos las mejores armas del mundo, odiamos usarlas, pero hicimos algo que durante 22 años se quiso hacer. Mi posición es simple: el sponsor número uno del terrorismo mundial nunca puede tener posesión de las armas más poderosas».

América Latina: advertencias y reuniones inesperadas

Trump también dedicó un apartado a América Latina. Sobre Brasil, opinó: «Lo hace mal y continuará así. Solo podrán hacerlo bien cuando trabajen con nosotros».

No obstante, reveló un breve cruce con Lula: «Nos encontraremos la semana que viene. Hoy hablamos 20 segundos, parece un buen hombre. Él me gustó y yo le gusto, y solamente hago negocios con la gente que me gusta».

Con respecto a Venezuela, fue mucho más agresivo: «A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: téngase por avisado, lo haremos saltar por los aires».

Trump informó que EE. UU. ha lanzado al menos tres ataques letales contra lanchas de supuestos narcotraficantes en el Caribe, con un saldo de al menos 14 muertos según su conteo. Sobre inmigración, aseguró haber frenado «una invasión colosal», con cero inmigrantes ilegales ingresando en los últimos cuatro meses, y agradeció a El Salvador por recibir a criminales deportados desde Estados Unidos.

Críticas a la energía verde y un discurso desafiante

El mandatario no escatimó ataques a la «agenda de la energía verde», calificando a las energías renovables como «una broma» y cuestionando la existencia del cambio climático, mientras abogaba por fuentes de energía tradicionales.

El discurso estuvo marcado por inconvenientes técnicos: las escaleras mecánicas del hemiciclo se estropearon a su llegada y el teleprónter tampoco funcionó correctamente. Trump lo tomó con humor sarcástico: «Esto es todo lo que he logrado de la ONU».

Tras su intervención, Trump tenía previstas reuniones con líderes árabes para tratar la guerra en Gaza, con Volodimir Zelenski para abordar la guerra en Ucrania y, en principio, con el presidente argentino, Javier Milei.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habló antes de Lula y Trump, alertando sobre los recortes en ayuda al desarrollo y la amenaza del cambio climático, mientras Trump calificaba ese fenómeno de «la mayor estafa de la historia».

En paralelo, el Servicio Secreto estadounidense informó haber desmantelado una red cibernética de más de 100.000 tarjetas SIM que podrían haber colapsado la red de telecomunicaciones de Nueva York antes de la Asamblea General.