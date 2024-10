La base china en Neuquén vuelve a inquietar a Estados Unidos: "¿Están apuntando satélites?" .

La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, volvió a pisar suelo argentino seis meses después de su recordado periplo por Tierra del Fuego. Allí cuestionó la construcción de la base china en Neuquén.

«La democracia global está bajo ataque», disparó la lugarteniente de los intereses militares de Estados Unidos en la región, que otra vez estuvo de visita en el país, invitada por Luis Petri. Y aprovechó para plantear sus dudas sobre la base china en Neuquén: «No están invirtiendo sino buscando otro tipo de información estratégica».

Tal como ya lo había hecho en abril desde la base naval de Ushuaia, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, manifestó los intereses y las inquietudes del país del norte sobre el rumbo de la región y, por supuesto, de la Argentina.

Esta vez fue desde Mendoza, donde participó de la XVI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas.

«Hoy la democracia está bajo ataque», disparó Richardson, y aunque no precisó quiénes serían los supuestos agresores. Sin embargo, hizo mención al «un intento de cambiar el orden mundial», lo que hace suponer que apuntaba sus cañones a China.

En este sentido cuestionó la construcción de la base espacial ubicada en Neuquén y criticó que sea «la única fuera de sus fronteras». “¿Qué hacen allí? ¿Están apuntando a satélites globales de EEUU?, ¿de Argentina?”, se preguntó.

“¿Están aquí para invertir o para hacer otra cosa? En otros puntos del mundo no están invirtiendo sino buscando otro tipo de información estratégica”, insistió al respecto

¿Por qué la estación china está en Neuquén?

Hay una explicación por la cual China instaló su antena en territorio neuquino, más allá de las especulaciones geopolíticas que la pusieron en el centro de la escena por el disgusto que genera en los Estados Unidos.

En mayo del 2010, cuando comenzaron las gestiones, una delegación de funcionarios presidida por el entonces secretario general de la Conae, Felix Menicocci, y Niu Hongguang, jefe del Programa de Exploración del Espacio de China, visitaron Neuquén para explicarle al gobierno la necesidad del país asiático de instalar una estación de seguimiento en el hemisferio sur.

China tiene dos ubicadas en el territorio de su país (una de 35 metros de diámetros y otra aún más grande, de 64 metros), pero necesitaban una al sur para obtener cobertura y visibilidad casi completa de la Tierra en sus misiones espaciales. En Argentina habían preseleccionado ocho sitios de interés, distribuidos en las provincias de Neuquén, Río Negro y La Rioja, más otros ubicados en Chile.

En 2012 finalmente optaron por el del paraje Quintuco y, en junio del 2012, el entonces ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia reservó a favor de Conae, no de China, por 50 años, una fracción de tierra de 200 hectáreas para construir la estación.

La base china en Neuquén vuelve a inquietar a Estados Unidos: el viaje de Milei al país asiático

En ese marco, de todos modos, avaló el viaje que próximamente emprenderá Milei para intentar componer relaciones con Xi Jinping.

«No genera un problema (el viaje a China) porque es una decisión soberana, como compartimos valores democráticos es una decisión de hierro». «De hierro», dijo también, es «la relación de EEUU con Argentina». Con Petri, Richardson celebró los 200 años de relaciones entre ambos países.

Durante la entrevista con Susana Giménez (algunos días atras) Javier Milei se refirió a China como un socio clave para Argentina. «Nosotros, por ejemplo, tuvimos una reunión con el embajador de China y, al otro día, destrabaron el swap», explicó Milei, haciendo referencia a la reprogramación del acuerdo de intercambio de divisas entre ambos países.

Según el presidente, China es un socio comercial que no impone condiciones. «Ellos no exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten», afirmó el mandatario.

Con información de Pagina 12.