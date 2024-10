En vivo | La Boleta Única se debate en Diputados: se eliminaría la opción «lista completa», importante para Neuquén y Río Negro

La Cámara de Diputados convertirá en ley la Boleta Única Papel. La sesión comenzó a las 11.30, este martes 1 de octubre. Se trata de un cambio que modificará la cultura electoral del país que hasta ahora votaba con una boleta «sábana» distinta para cada fuerza política. La posición de Neuquén y Río Negro.

Los provincialismos lograron imponerse ante el oficialismo de Javier Milei y a la oposición más cercana al Gobierno nacional para que se sostenga el proyecto proveniente del Senado que elimina la opción «lista completa».

Esto afectaba a Neuquén y Río Negro, donde gobiernan partidos provinciales, de un lado del río Comunidad (el partido liderado por el gobernador Rolando Figueroa) y el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y, del otro, Juntos Somos Río Negro (el espacio creado por el gobernador Alberto Weretilneck).

Boleta Única: provincialismos advirtieron que no darán quorum si se elimina la opción «lista completa»

Según publicó Ámbito Financiero, los jefes de bloque mantuvieron una reunión en el despacho del presidente de Diputados, Martín Menem. Los provincialistas de Innovación Federal no cedieron y dejaron un claro mensaje hacia el oficialismo y los aliados: advirtieron que no darán quorum si no se trata el texto que aprobó el Senado.

La Cámara Alta viene de modificar el proyecto sancionado en 2022 en Diputados y excluyó el botón de boleta completa, tras un acuerdo del gobierno con la senadora rionegrina Mónica Silva y el gobernador Weretilneck. Los misioneros del Frente de la Concordia, que tampoco tienen representación nacional, se subieron a ese pacto.

Ante el riesgo de que la sesión se caiga, se acordó avanzar con la modificación aprobada en la Cámara alta el 12 de septiembre. La sesión de este martes, 1 de octubre, está prevista que comience a las 11.30 y se espera que el proyecto sea aprobado con más votos del mínimo requerido.

Con el aporte de Juntos por el Cambio, LaLibertadAvanza e Innovación Federal, el texto podría recibir 145 afirmativos. Se descuenta el rechazo del Frente de Izquierda (FIT) y de Unión por la Patria (UP), al menos en general.

La BUP, entre otros cambios, elimina en principio el efecto arrastre en las categoría de cargos nacionales, un desafío que interpela en especial a La Libertad Avanza que hasta ahora dependió del apellido «Milei» en la boleta para empujar a un colectivos casi ignoto del legisladores nacionales.

Pero también evita el robo de boletas entre agrupaciones en el cuarto oscuro además de contar con el beneficio de sólo tener que imprimir un único “juego” de boletas cuya cantidad se vincula con la del total de electores, dotadas de un mecanismo de seguridad que impida su reproducción.