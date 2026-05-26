Crisis en Bolivia: el Gobierno reconoció la muerte de un manifestante de 24 años

El conflicto en Bolivia no cesa. En las últimas horas el Gobierno admitió la muerte de un manifestante que previamente había negado. Se trataría de un joven de 24 años.

Muerte de un manifestante en Bolivia

La muerte se reveló en el diario El País y la crónica señala que el hecho ocurrió el sábado durante un operativo policial militar que buscaba desbloquear La Paz, sede de Gobierno, sitiada desde hace tres semanas como medida de presión para que renuncie el presidente.

El vocero presidencia, José Luis Gálvez, declaró: “Como Gobierno nacional expresamos nuestras condolencias a la familia y a la comunidad; entendemos su dolor”.

En el acta de defunción se aclara que el joven murió a raíz de un «proyectil de arma de fuego». De igual manera Gálvez aclaró que los agentes antidisturbios tienen la instrucción de no usar armas de fuego ni balines de goma.

Por último, el portavoz presidencial aseguró: «Esto ha tenido un causante en específico y, no importa quién haya sido, nadie está por encima de la ley».