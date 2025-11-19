La caída de la vacunación infantil también se siente en Neuquén: «Una puerta abierta para los virus»

El porcentaje de la población menor a dos años que recibió las vacunas obligatorias en Neuquén viene hasta 5% abajo este año respecto a 2024, informaron desde el ministerio de Salud de la provincia ante una consulta de este diario.

La pregunta surgió ante un informe de la cartera sanitaria nacional, donde se indicó que menos de la mitad de los niños menores de 5 y 6 años había recibido las vacunas correspondientes a su edad durante el año pasado.

La aplicación de las dosis representa un doble desafío para las autoridades con competencia en el tema, ya que no solo los niños se vacunan menos, sino también sus padres y madres, de acuerdo a los datos relevados en el último tiempo.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la directora de Inmunizaciones del ministerio provincial de Salud, Araceli Gitlein, lamentó la caída la cobertura vacunatoria y dijo que esta tendencia «abre la puerta para los virus y las bacterias que pueden terminar después en enfermedades graves«.

En el caso de la población infantil, explicó que el año pasado en Neuquén fue mejor que el actual, pese a la estadística que generó la alerta de Nación.

En este 2025 se registraron mermas importantes en algunas de las franjas objetivo, como la que abarca a las mujeres embarazadas y los niños menores de dos años.

Sostuvo que los porcentajes de cobertura «vienen en baja en todo el país«, sobre todo luego de la pandemia cuando «empezó a correr información que no era real y mucha gente la tomó como cierta».

Vacunación infantil en Neuquén: «Existe mucha dificultad para llegar a los niños»

«Existe mucha dificultad para llegar a los niños, sus familias no los acercan para vacunarse y en la recorrida casa por casa, con todo lo que está pasando en cuanto a seguridad, la gente decide no abrirte la puerta«, indicó.

También es complejo el trabajo en las escuelas. «Muchas veces los padres y las madres insisten con que deben dar la autorización, pero es incorrecto porque existe la ley 27.491 que definió a las vacunas como obligatorias para la salud pública».

La campaña de vacunación provincial, en línea con lo que establecido a nivel nacional, prioriza a los recién nacidos, los menores de dos años, los niños con edad de ingreso escolar (4 o 5 años) y los preadolescentes de 11 años.

De acuerdo a Gitlein, en todos los grupos el porcentaje de cobertura que se busca es 95%. Recorridos tres cuartos del año, señaló que existen grupos con 68% de la población alcanzada cuando el objetivo es 75%.

Vacunación infantil en Neuquén: dosis clave en los primeros 12 meses de vida

En los primeros 12 meses de vida, se aplican dosis iniciales de vacunas contra la Tuberculosis y la Hepatitis B. Los pequeños también debe recibir la de Neumococo conjugada, la de Poliomielitis, la Quíntuple o pentavalente, la de Rotavirus, la de Meningococo, la Antigripal, la de Hepatitis A y la Triple Viral.

La directora de Inmunización indicó que desde su área están buscando ampliar el porcentaje de población vacunada. Los centros para hacerlo están abiertos de 8 a 20 durante la semana y también los sábados, en hospitales y centros de salud públicos.

La provincia de Neuquén aplica alrededor de 400.000 vacunas por año, contando tanto menores de edad como adultos.