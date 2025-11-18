Rolando Figueroa celebró la quita de retenciones al petróleo convencional: “Impulso a la producción”

El Gobierno Nacional firmó un acta de entendimiento con la provincia de Chubut para avanzar en la eliminación de las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional, en el marco de una estrategia para incentivar inversiones y preservar el empleo. Uno de los primeros en celebrar la medida fue el gobernador de Neuquén, Rolando “Rolo” Figueroa. Los detalles en esta nota.

El Gobierno Nacional anunció la quita de retenciones al petróleo convencional

El acuerdo para eliminar retenciones al petróleo convencional fue rubricado en el Palacio de Hacienda por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. También participó el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea. El entendimiento establece un esquema de esfuerzos compartidos entre tres actores:

Estado Nacional: Se compromete a adecuar el régimen de derechos de exportación con foco en la quita de retenciones al crudo convencional.

Provincia de Chubut: Acompañará con una revisión de regalías y cánones.

Empresas: Deberán sostener la producción y los planes de inversión para garantizar la continuidad de la actividad.

Las medidas buscan incentivar proyectos que reactiven equipos y pozos en cuencas maduras, incrementen la producción y mantengan el nivel de empleo. Desde el Gobierno señalaron que esta política se extenderá progresivamente al resto de las provincias productoras, en línea con la decisión de reducir la carga impositiva y promover nuevas inversiones.

Rolando Figueroa celebró la quita de retenciones al petróleo convencional

En la red social X, Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, celebró la quita de retenciones al petróleo convencional. “Celebro la decisión del Gobierno Nacional de acompañar el esfuerzo que venimos realizando desde Neuquén y desde todas las provincias productoras”, escribió Rolo en sus redes sociales.

“Esta medida se alinea con el camino que iniciamos al conformar la Mesa para la Reactivación de la Producción Convencional y con el trabajo conjunto dentro de la OFEPHI para fortalecer la competitividad y la sustentabilidad del sector”, agregó el mandatario provincial.

“En Neuquén ya definimos políticas claras para incentivar la actividad y proteger el empleo, y ahora contamos con una herramienta más para sostener este objetivo estratégico”, cerró Figueroa.

Con información de NA