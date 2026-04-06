La construcción del nuevo polideportivo de Dina Huapi genera «preocupación» vecinal

En el predio cercano a la ladera del cerro Leones se emplazará el futuro polideportivo municipal de Dina Huapi. Foto: Gentileza

La edificación de un nuevo polideportivo municipal de unos 3.000 metros cuadrados en Dina Huapi encendió las alarmas de una junta vecinal que advierte su preocupación por las dimensiones de la futura construcción que ya comenzó con el armado de estructuras de hierro y preparación del terreno.

El polideportivo es un proyecto del intendente Hugo Cobarrubia (UCR) que anunció la inversión con recursos propios del municipio y destinó unos 2.400 millones de pesos del presupuesto para ese fin, con el aval del Concejo Deliberante.

La ubicación elegida es una reserva fiscal del barrio Dina Hue en las calles Nogales entre El Ceibo y Las Acacias, próximo a la ladera del cerro Leones, y a comienzos de marzo la Municipalidad informó que inició el armado de las estructuras de hierro del futuro polideportivo, que tiene un plazo de ejecución de 18 meses, aunque aún no se concretó la licitación para las bases y edificación.

La junta vecinal Dina Hue hizo pública su “preocupación” por el avance de esta obra que consideran que presenta irregularidades en varios aspectos, luego de manifestar sus reparos al propio intendente y distintos organismos municipales desde el año pasado cuando comenzó el cercado y movimiento de suelo.

En el mismo predio la Justicia frenó en 2023 un loteo social del programa Suelo Urbano que había autorizado la gestión anterior de la intendenta Mónica Balseiro, ante una acción de amparo impulsada por los vecinos porque la reserva fiscal estaba prevista para otros destinos no habitacionales.

Reparos de la Junta Vecinal a las dimensiones de la obra

“No estamos en contra de un polideportivo, pero sí nos preocupa el lugar elegido y la superficie”, señalaron desde la Junta Vecinal a Diario RÍO NEGRO y enumeraron entre las preocupaciones que la nueva estructura tendrá una dimensión muy por encima de la superficie permitida para el terreno; además de presentar “deficiencias” en el armado de la estructura de hierro ya realizada y no presentar “dirección de obra, ni responsable de la ejecución”.

En el último punto, según la documentación presentada por la Junta Vecinal, los planos y la obra fue presentada por la secretaria de Obras Públicas y aprobada también por la misma funcionaria, y en el cartel de obra instalado en el predio no se indica responsable.

En el predio cercano a la ladera del cerro Leones se emplazará el futuro polideportivo municipal de Dina Huapi. Foto: Gentileza

«Es parte del crecimiento de Dina Huapi»

El jefe de Gabinete, Hernán Terrens, dijo a RÍO NEGRO que el polideportivo es una obra que cuenta con “la autorización del Concejo Deliberante, el Tribunal de Contralor, tiene autorización ambiental y tiene los planos aprobados”, enumeró y también afirmó que la superficie está dentro de los “parámetros del Código Urbano de Construcción”.

Para el funcionario los cuestionamientos de la junta vecinal Dina Hue se deben a un “rechazo de dos o tres personas que tienen sus casas cerca y no quieren el polideportivo ahí por la gente que va a circular, por el ruido, pero es parte de vivir en sociedad”.

“Gobernamos para todo Dina Huapi, el nuevo polideportivo es parte del crecimiento de Dina Huapi, hace 20 años que no se hacía una obra pública grande con fondos propios”, afirmó Terrens.

La Junta Vecinal indicó que existían otras opciones de ubicación del polideportivo incluso a propuesta de otros barrios que ofrecían espacio y expondrán la situación el próximo 23 de abril en una asamblea informativa que realizarán en el polideportivo municipal y que será abierta a la comunidad.

Tratamiento de efluentes y tala de pinos

Entre los reparos de la Junta Vecinal también se señala la falta de factibilidad de servicios y alertan un especial problema con los efluentes cloacales que no se contempló. Desde el municipio se indicó que el polideportivo “no tendrá nichos nitrificantes sino biodigestores que permitirán reutilizar el agua en riego”, explicó Terrens.

También se expresó una diferencia por la tala de unos 192 pinos que tienen autorización de la Dirección de Bosques y que exige el chipeado o generación de leña. Según los vecinos, esa tala masiva impactará en el escurrimiento del agua proveniente del cerro Leones, ubicado a pocos metros, y además dejará un predio con estacionamiento sin sombra; pero también apuntaron al daño de la vegetación baja autóctona del terreno que era parte de estudios de biólogos por su variedad y riqueza.

Terrens aclaró que “no se sacarán todos los pinos y se dejará sombra para el estacionamiento”.

La Junta Vecinal apela a una revisión del municipio de su proyecto y del Concejo Deliberante, antes de que comience la construcción de las bases.