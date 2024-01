La deuda de Bariloche con OPS, lejos de pagarse

La deuda que acumuló el municipio con la empresa OPS por el alquiler de vehículos y maquinaria vial es una madeja que hasta ahora la gestión del intendente Walter Cortés no pudo desentrañar y nadie se atreve a estimar qué costo puede acarrear finalmente para las arcas públicas.

El exintendente Gustavo Gennuso intentó dejar consolidado ese pasivo antes de dejar el cargo, el pasado 8 de diciembre, pero chocó con el rechazo tanto del Tribunal de Contralor como de la Comisión de Transacciones.

Gennuso dijo que el acuerdo por 7,92 millones de dólares que él propuso y que la firma estaba dispuesta a aceptar era la mejor opción para el municipio. No llegó a hablar de plazos de pago, porque la remisión de su propuesta para que sea convalidada bajo el mecanismo de “legítimo abono” no pasó el filtro del Contralor.

Dos días antes de ceder el mando a Cortés, Gennuso pidió una reunión de la Comisión de Transacciones, que integran los jefes de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Contralor), con el objetivo de obtener allí el aval para una mediación extrajudicial con la empresa y dejar atado el reconocimiento de la deuda. También fracasó. El vocal del Contralor Estanislao Cazaux y la presidente del Concejo, Natalia Almonacid (de su propio partido), estuvieron sentados a esa mesa y se negaron a votar por la positiva.

Cazaux sigue en el Contralor durante el actual período (antes por el Frente de Todos, ahora por Juntos por el Cambio) y aseguró que la deuda con OPS es imposible de cuantificar con la información aportada por el Ejecutivo. Insistió incluso (como lo señalaron los dictámenes contable y jurídico encargados por el Tribunal) que no hay justificación alguna para que el municipio comprometa un pago en moneda extranjera.

El vínculo del municipio con OPS se inició en 2019, cuando Gennuso lo presentó como la fórmula ideal para contar con máquinas en alquiler de alta capacidad destinadas a la reparación y mantenimiento de calles. Algo que la municipalidad no podía cubrir ni mínimamente con medios propios.

Con el correr de los años el equipamiento aportado por OPS a Bariloche creció hasta superar los 20 móviles y el municipio solo realizó pagos menores a cuenta, porque la firma entró en proceso de quiebra y pasó a ser administrada por una sindicatura.

Con el levantamiento de la quiebra, a mediados de 2023, el intendente saliente se empeñó en cerrar un acuerdo de pago con los titulares de la firma originaria de Cipolletti, pero su objetivo quedó incumplido.

“Hay mucha información oculta”

La gestión Cortés inició una revisión técnica del contrato que mantuvo el municipio con OPS, pero está lejos de dar por hecho los compromisos alegados por Gennuso, quien antes de irse aseguró una y otra vez que cerrar un acuerdo de pago por casi 8 millones de dólares era un gran negocio, y que a futuro al municipio le saldría mucho más caro. El reclamo inicial de la empresa era por 13 millones, afirmó por entonces.

El actual jefe de Gabinete municipal, Héctor Leguizamón Pondal dijo que “hay mucha información oculta” sobre el tema. Señaló que en el municipio y en cualquier ámbito del Estado hay normas que seguir y no se puede tomar una deuda de ese tipo a la ligera. “Hay deuda contingente y es necesario comprobar si esa cifra es cierta, no está clara para nada -afirmó-. Si contratás por fuera de un sistema tenés que hacerte cargo”.

Dijo que las precisiones surgirán de un “reordenamiento general” que todavía no terminó y que lo importante es alcanzar certezas y no errar, “para que no haya complicaciones de orden legal”.

Este medio le hizo notar que Gennuso alertó sobre la posibilidad de que el municipio termine por pagar más caro lo que él propuso cerrar en 8 millones de dólares. “No tiene por qué salir más caro, hay que ver si no le sale más caro a él”, sostuvo Leguizamón Pondal.

Observó que “hay sospechas sobre la legitimidad de la deuda”.