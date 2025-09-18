La deuda de Neuquén tocó su stock más bajo en una década: «De una provincia quebrada a una con superávit»

La provincia de Neuquén alcanzó en agosto un stock de deuda pública de 877 millones de dólares, el número más bajo desde el 2014. El gobernador Rolando Figueroa dijo que, en lo que va de la gestión, se redujo en un 31% «la herencia recibida» y planteó que esa redistribución del dinero se volcó a infraestructura. «Hoy somos una provincia en proceso de desendeudamiento y con obras en marcha», destacó.

Según informó este jueves el gobierno, en un año y nueve meses, la Provincia logró bajar el stock de deuda un 31%, al reducirla en 390 millones de dólares. Así surge de la comparativa de datos registrados en agosto de 2025, donde el stock de deuda pública asciende a 877 millones de dólares, frente a 1.267 millones de dólares que tenía en noviembre de 2023.

En total, el gobierno pagó en lo que va de mandato 508 millones de dólares por deuda (incluyendo intereses, amortización de capital y otros gastos asociados) «y volcó más del 10% de los ingresos a obras públicas e infraestructura, en su mayoría con recursos propios», se informó.

Figueroa sostuvo que se pasó «de una provincia quebrada, con un atraso en infraestructura de más de 4.000 millones de dólares, a una provincia con superávit, en proceso de desendeudamiento y con obras en marcha».

La deuda de Neuquén en una década: cómo fue la reducción

Fuente: ministerio de Economía de Neuquén.

El dato del stock de deuda difundido hoy por el gobierno es más bajo de la última década. Neuquén pasó de un stock 880 millones de dólares en 2014 a unos 1.280 millones en 2021, el año récord.

La gestión que mayor incremento generó fue la de Omar Gutiérrez con la emisión de bonos internacionales y la ampliación de un préstamo con el Credit Suisse que había tomado originalmente la de Jorge Sapag. En 2021 tuvo que hacer una reestructuración con los bonistas para evitar el default, en un contexto de acumulación de capital e intereses de deuda que coincidió con la caída de recursos que generó la pandemia.

En lo que va de la gestión de Figueroa, no hubo emisión de nuevos bonos, sino que solo acudió a créditos con organismos multilaterales como el BID y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).