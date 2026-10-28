Por las elecciones en Brasil, Bullrich vuelve a diferenciarse del Gobierno: «La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta»

La senadora y jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, afirmó que la voluntad electoral de la gente debe respetarse, en referencia con el silencio del Gobierno nacional ante la reelección de Luiz Inácio «Lula» da Silva, en Brasil.

El mandatario izquierdista venció en el balotaje del domingo pasado al senador Flávio Bolsonaro, quien abandonó el país tras los resultados.

Patricia Bullrich sobre la victoria de Lula da Silva en Brasil

«La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia», marcó la exministra de Seguridad en su cuenta de la red social X y expuso una vez más sus diferencias con la gestión de Javier Milei, consignó Noticias Argentinas.

«Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación», señaló.

Sus dichos se alinean bastante con lo que expresó ayer el PRO, el partido que antes integraba. «El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente», marcó un comunicado del espacio liderado por Mauricio Macri.

Patricia Bullrich sobre Flávio Bolsonaro

Y en cuanto a Flávio Bolsonaro, que tras perder la elección presidencial contra Lula, se fue de Brasil rumbo a Estados Unidos con su familia, Bullrich manifestó: «Sobre Flavio, que hizo una enorme elección, quiero hacer una reflexión sobre la calidad de la democracia. Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel».

«La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia», concluyó.