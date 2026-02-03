Inflación y la salida de Marco Lavagna: el Gobierno frena el nuevo índice del INDEC para evitar un salto en las mediciones

La sorpresiva salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC no fue un hecho aislado, sino una decisión política de alto impacto: el Gobierno nacional decidió suspender la aplicación de la nueva metodología para medir la inflación. De esta manera, el dato de enero se seguirá calculando con la estructura de consumo del año 2004, postergando una actualización técnica que, según estimaciones privadas, hubiera arrojado cifras superiores a las actuales.

El temor oficial radica en que la nueva canasta —diseñada para reflejar de forma más fiel el consumo actual de los hogares— muestra una «inflación latente». Según un análisis del economista Pablo Wende, si se hubiera aplicado el año pasado, la inflación anual habría trepado al 33,6% en lugar del 31,5% informado oficialmente.

Ante este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la decisión de mantener el esquema anterior busca consolidar el proceso de desinflación antes de introducir cambios técnicos que puedan recalentar las estadísticas.

Los motivos de la postergación: el peso de los servicios

El cambio metodológico que quedó en suspenso proponía un giro drástico en la ponderación de los rubros, haciendo que el IPC fuera mucho más sensible a las actualizaciones de tarifas. En el nuevo esquema, los servicios ganarían casi 12 puntos porcentuales de peso adicional en detrimento de los bienes. Esto implica que las subas en servicios públicos, transporte y educación tendrían un impacto mucho más directo y fuerte en el número final que difunde el organismo.

Para el Ejecutivo, mantener la metodología de 2004 funciona como un amortiguador temporal. La estructura que se intentaba implementar le otorga mayor relevancia a los mecanismos de indexación de contratos y a las tarifas, elementos que hoy el Gobierno intenta contener para profundizar la tendencia a la baja de los precios minoristas.

Alimentos a la baja y alquileres en ascenso

La nueva configuración de la canasta, que el Banco Central había defendido técnicamente hace apenas una semana, mostraba cambios sensibles en la ponderación del gasto cotidiano que ahora quedaron postergados:

Alquileres: Duplicarían su peso en el índice, pasando de una incidencia del 3% a una del 6% .

Duplicarían su peso en el índice, pasando de una incidencia del 3% a una del . Alimentos y bebidas: Perderían unos 6 puntos de participación, especialmente en el rubro de carnes.

Perderían unos 6 puntos de participación, especialmente en el rubro de carnes. Combustibles: Registrarían un incremento de casi 3 puntos en su ponderación.

Registrarían un incremento de casi 3 puntos en su ponderación. Indumentaria: Sufriría una reducción en su importancia relativa, bajando del 8,2% al 6,8%.

Pese a la desprolijidad administrativa de anunciar cambios para luego retrotraerlos sobre la fecha de publicación, los mercados financieros no reaccionaron con pánico inmediato. No obstante, persiste la incertidumbre sobre qué ocurrirá con los bonos que ajustan por CER, ya que la postergación de un índice que «mide más» podría ser interpretada por los inversores como un perjuicio para los tenedores de estos títulos.

Por el momento, el organismo estadístico seguirá operando bajo la sombra de la renuncia de Lavagna y con una metodología que, aunque considerada obsoleta por los técnicos, le garantiza al Ejecutivo cifras más moderadas en el corto plazo. La incógnita ahora se traslada a la designación del sucesor en el INDEC y a cuánto tiempo podrá sostenerse el esquema de medición vigente.