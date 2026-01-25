La gira que prepara Javier Milei luego de su paso por Mar del Plata: las provincias que podría visitar

Tras su participación en el Foro Económico de Davos, el presidente Javier Milei retomará esta semana su agenda política doméstica con el objetivo de consolidar la estructura de La Libertad Avanza de cara a consolidar la fuerza para el 2027. Las provincias que podría recorrer.

El punto de partida será Mar del Plata, donde encabezará una caravana junto a su hermana, Karina Milei, y participará de un encuentro ideológico conservador.

Javier Milei con actividad este lunes y martes en la costa

El mandatario arribará a «La Feliz» para liderar este lunes a las 20:30 el denominado «Tour de la Gratitud» en la intersección de las calles Güemes y Avellaneda, repitiendo la mística de campaña con un discurso megáfono en mano.

El martes, la agenda continuará en el balneario Horizonte Club de Playa con una nueva edición de «La Derecha Fest». Allí, Milei compartirá escenario con referentes de la «batalla cultural» como Agustín Laje y Nicolás Márquez, legisladores como Lilia Lemoine y el intendente en uso de licencia (y actual senador bonaerense), Guillermo Montenegro.

La hoja de ruta federal: Mendoza, Entre Ríos y Jujuy

La estrategia oficialista no se detiene en la costa atlántica. En Balcarce 50 ya diseñan el desembarco del presidente en el interior del país para mediados de febrero, con Mendoza como prioridad.

En tierra cuyana, Milei acompañaría a Martín Menem y a la secretaria general de la Presidencia para apuntalar la alianza con el PRO y el gobernador Alfredo Cornejo, de cara a las elecciones departamentales que renovarán concejos deliberantes en distritos clave como San Rafael y Luján de Cuyo.

El itinerario tentativo incluye también a Entre Ríos, territorio del aliado Rogelio Frigerio, y una parada más compleja en Jujuy. Allí gobierna Carlos Sadir, integrante del bloque «Provincias Unidas» (junto a Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro e Ignacio Torres), un espacio que busca construir una alternativa de centro y mantiene ciertas asperezas con la Casa Rosada.

Javier Milei volverá a Estados Unidos

El presidente Javier Milei confirmó que regresará a los Estados Unidos. Será en más de un mes. El mandatario será la figura central de la «Argentina Week», un evento exclusivo que se desarrollará en Manhattan con el respaldo de la banca global.

La gira tendrá lugar entre el 9 y el 11 de marzo y apunta a consolidar lo que el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, definió como «el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente».

Con Noticias Argentinas