La gobernadora Carreras vuelve a Viedma tras la derrota en Bariloche: cuáles son sus primeros pasos

La gobernadora Arabela Carreras volverá mañana a Viedma para retomar su gestión provincial.

No quiere abrir un espacio donde se filtren las dudas de gobernabilidad.

Primera cuestión central. Las paritarias de mañana con los gremios con la negociación de los futuros salarios.

Esta mañana, la mandataria habló con sus colaboradores inmediatos, mostrándose recuperada de la inesperada y dura derrota en la elección de Bariloche.

No logró su objetivo de ser electa jefa municipal de su ciudad. Terminó segunda del dirigente mercantil y exlegislador peronista Walter Cortés, que la superó por 2.866 votos.

Anoche, Carreras estuvo en el gimnasio del barrio Las Quintas, preparado para el festejo que no ocurrió. Asistió, con evidente muestra de aflicción, para agradecer a los simpatizantes, felicitar a Cortés y resaltar que se había dado “todo lo que teníamos”. Calló cualquier queja interna hacía quiénes no se sumaron. No era el escenario.

El mensaje lo planteó su compañero de fórmula, Juan Pablo Ferrari. Agradeció a “todos los que fueron parte de la unión y los que no lo fueron sabrán ellos cómo duermen”.

Para Carreras, la vulnerabilidad no puede demostrarse en la política.

Esta mañana volvió a cumplir con ese precepto budista y, en sus contactos, relativizó su abatimiento. Planteó que el proceso local pasó, y se interesó por retomar rápidamente su actividad gubernamental.

Este martes ya tiene programada distintas reuniones en Viedma.

En la central reunirá a sus ministros y técnicos con el propósito de precisar qué se ofrecerá en las paritarias de la tarde de mañana. Hasta el domingo, la postura interna se inclinaba en relegar la rechazada suma fija de 60.000 pesos, en dos cuotas, y realizar una “propuesta provincial”, que incluya porcentajes y, posiblemente, hasta alguna suma fija.

Carreras actúa para retener iniciativa y poder, a pesar que su destino político ya está fatalmente determinado.