La gobernadora Carreras y el gabinete de Río Negro tampoco cobrarán el bono de 60.000 pesos

La gobernadora, Arabela Carreras, y los integrantes del gabinete provincial tampoco percibirán el bono de 60.000 pesos definido para quienes se desempeñan en el Estado rionegrino.

Después del anuncio realizado hoy por la Legislatura, que resolvió la devolución de los 30.000 pesos de la primera cuota liquidada en septiembre, desde el Ejecutivo resolvieron seguir ese mismo camino, según informaron esta noche fuentes oficiales.

De esta manera, las próximas remuneraciones correspondientes a la mandataria, a ministros y a secretarios de Estado no incluirán la segunda cuota de la suma fija definida el mes pasado, además de computar un descuento de 30.000 pesos, como devolución de lo percibido inicialmente.

El depósito del bono en las cuentas de legisladores y de funcionarios del Ejecutivo provincial generó cuestionamientos la semana pasada. Dentro del parlamento provincial hubo referentes de la oposición que anticiparon su decisión de devolver el dinero y al mismo tiempo aparecieron críticas dentro del sistema educativo, porque a una franja de trabajadores se les pagó sólo una suma proporcional de la primera cuota.

Ante ese escenario, el lunes surgió la Resolución 319 de la Legislatura, firmada por el vicegobernador y titular del Poder Legislativo, Alejandro Palmieri, excluye a los 46 legisladores de la provincia del cobro de la segunda cuota de $ 30.000, además de establecer la devolución de la suma percibida en septiembre.

En los considerandos, esa disposición detalla que, originalmente, al haberse eliminado el tope limitante para el cobro de la suma fija de $ 60.000, los legisladores quedaron incluidos automáticamente en su percepción.

“Ante esta situación, se decidió excluir a los legisladores de la Provincia de Río Negro del cobro de la suma fija no remunerativa y no bonificable de 60.000 pesos, con la devolución de los 30.000 pesos otorgados en septiembre y no liquidar la cuota 2 correspondiente al mes de octubre”, informaron desde el parlamento provincial.