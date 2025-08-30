La hipótesis del Gobierno de Javier Milei sobre los audios de presuntas coimas en Discapacidad: cómo avanza la causa

Desde el Gobierno de Javier Milei esta semana hicieron declaraciones sobre los audios que se conocieron del ex director del Andis, Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas en Discapacidad. Una estrategia diferente del Ejecutivo a la de días atrás donde más bien se mantuvo cautela. Ayer se conocieron nuevas grabaciones que fueron atribuidas a Karina Milei. Desde Casa Rosada manejan una hipótesis con fuerza sobre la filtración de los materiales sonoros. Por la causa, ayer se presentó Eduardo Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, una de las empresas investigadas.

Dónde apuntan que se grabaron los audios de presuntas coimas en Discapacidad

Según indicó Infobae una fuente del Ejecutivo señaló que creen que los materiales grabados los irán dando a conocer de manera paulatina. “Tienen un año de audios, puede pasar cualquier cosa”, sostuvo,

El medio de Buenos Aires indicó que la principal hipótesis dentro del Gobierno es que esos audios son difundidos por una persona que habría tenido un vínculo con Spagnuolo y que habría encontrado “una mina de oro” en las primeras conversaciones con él. Además que sería un exintegrante de La Libertad Avanza.

«El tipo era un bocón, le revelaba ese tipo de cosas para cualquiera. Esa persona estuvo con él, lo grabó y vendió toda la información. Hizo un negocio redondo”, manifestó esa fuente según citó el sitio de noticias.

Una de las personas mencionadas en los audios es Lule Menem, pero aun no hubo ningún pedido desde los diferentes sectores para que fuera desplazado.

Manuel Adorni sobre los audios atribuidos a Karina Milei

El vocero presidencial Manuel Adorni se pronunció ayer sobre la difusión de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Dijo que de confirmarse su autenticidad sería algo «sin precedentes».

“En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, escribió el legislador porteño electo.

Y añadió: “La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral. Fin”.

Qué dicen los audios atribuidos a Karina Milei

En los audios atribuidos a Karina Milei se hace mención sobre la interna libertaria. “No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”, se dice. En otro pasaje se la oye quejarse: “Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada», sonando como un reproche hacia su irterlocutor.

Presuntas coimas en Discapacidad: se presentó uno de los dueños de Suizo Argentina

Eduardo Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, se presentó ayer en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal Franco Picardi para entregar su teléfono celular. Es por la causa que investiga presuntas coimas.

Noticias Argentinas indicó que Kovalivker legó acompañado de su abogado, Martín Magram, y permaneció poco más de una hora en la fiscalía. Su entorno justificó su ausencia previa alegando que había sufrido un pico de presión alta.

La entrega de su dispositivo se sumó a la de sus hijos, Jonathan y Emmanuel, quienes actualmente dirigen la compañía.

Además, como parte de la investigación el viernes hubo nuevos allanamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad y en la sede de la droguería.