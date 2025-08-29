Manuel Adorni sobre los supuestos audios de Karina Milei: «Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes»

Tras los audios que se filtraron del ex titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que se denunciaban presuntas coimas a empresas por parte del Gobierno, trascendieron supuestos archivos que serían de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. Manuel Adorni brindó la primera reacción oficial del hecho a través de sus redes sociales este viernes.

«Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada«, dijo el vocero presidencial a través de sus redes sociales.

A su vez, sostuvo que la difusión de estos audios a 10 días de la elección provincial de Buenos Aires «confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación«.

Según manifestó el funcionario de Javier Milei, el objetivo del caso es «desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral».

En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei:



– Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada



– La difusión de estos audios, a 10 días de la… — Manuel Adorni (@madorni) August 29, 2025

Qué dicen los audios que serían de Karina Milei

Los audios se difundieron este jueves en el canal de streaming Carnaval, el cual anticipó que son los primeros de una serie que publicarán más adelante. Si bien en los archivos de la funcionaria no hacen referencia a las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), surgen en medio del escándalo y en un escenario de tensión social: este miércoles atacaron al presidente Javier Milei en Lomas de Zamora y este jueves evacuaron a Karina y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de la caravana en Corrientes.

«Nosotros no podemos entrar en la pelea, en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, gente», menciona la secretaria de la Presidencia. Los audios duran tan sólo unos segundos y carecen de contexto.

Luego se dificulta aún más su entendimiento, ya que Karina Milei comienza a titubear y agrega: «Acá no tienen que estar la 24 horas… Yo entro a las 8 y me voy a las 11 de la noche de la casa Rosada».