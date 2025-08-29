Presuntas coimas en Discapacidad: Eduardo Kovalivker entregó su teléfono y la Justicia avanza en la causa

Avanza la investigación del caso de las presuntas coimas en la Agenc Discapacidad. El empresario Eduardo Kovalivker, principal accionista de la droguería Suizo Argentina, se presentó este viernes en los tribunales de Comodoro Py para cumplir con la orden de requisa judicial que investiga supuestos pagos ilegales en la provisión de medicamentos (ANDIS).

La investigación, a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, se inició tras la difusión de audios del exdirector de la agencia, Diego Spagnuolo. En las grabaciones, se describe un presunto esquema de corrupción y se menciona directamente a la firma de la familia Kovalivker como partícipe.

El empresario, acompañado por su abogado, entregó su teléfono celular para ser peritado. Con esta medida, la Justicia busca sumar evidencia a la causa en la que también están implicados sus hijos, Jonathan y Emmanuel, quienes ya habían sido notificados de la misma orden judicial.

La familia Kovalivker en el centro de la escena por las presuntas coimas en Discapacidad

La familia Kovalivker está en el centro de la investigación. El teléfono de Emmanuel, uno de los dueños de la droguería, fue secuestrado la semana pasada durante un allanamiento en su domicilio en Nordelta, donde intentaba escapar en su vehículo. Dentro del auto, los investigadores encontraron 266 mil dólares y 7 millones de pesos en efectivo, distribuidos en sobres.

Por su parte, Jonathan Kovalivker logró abandonar el barrio privado antes de la llegada de la Policía de la Ciudad. Sin embargo, días después se presentó en tribunales para cumplir con la orden del juez. Ambos hermanos entregaron sus celulares, pero no facilitaron las claves de acceso, lo que presenta un desafío para los peritos judiciales.

Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina. (Gentileza La Nación).

Si bien Eduardo Kovalivker se alejó de la gestión diaria de la empresa para dedicarse a la escritura, aún conserva el control mayoritario del negocio con el 64,5% de las acciones. Jonathan posee el 21%, mientras que Emmanuel cuenta con una participación minoritaria, pero con funciones ejecutivas en la firma.

La investigación por las presuntas coimas en Discapacidad suma nuevas pruebas

A raíz de los audios de Spagnuolo, la Justicia desplegó una serie de medidas que incluyen más de una decena de allanamientos, el secuestro de documentación de la droguería y de la ANDIS, y citaciones a declaración indagatoria. Este mismo viernes se llevaron a cabo requisas en las sedes del organismo público y de la empresa para dar con nueva documentación.

El juez Casanello ya tomó declaración a varios de los involucrados, mientras el fiscal Picardi avanza con la línea de investigación sobre los contratos entre Suizo Argentina y la ANDIS.

El origen de los fondos secuestrados a Emmanuel Kovalivker y la responsabilidad de los funcionarios mencionados en los audios son algunos de los puntos que aún se deben esclarecer.

En paralelo, el exdirector de la agencia, Diego Spagnuolo, designó a sus abogados defensores, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes ya están trabajando en su estrategia legal.

El Gobierno avanza con una auditoría interna por las presuntas coimas en Discapacidad

Mientras la Justicia avanza con la investigación, el Gobierno ordenó una auditoría interna en la ANDIS, a cargo de su interventor, Alejandro Vilches, un hombre de confianza del ministro de Salud, Mario Lugones. El objetivo es analizar posibles irregularidades en los procesos de compra y gestión del organismo.

Como resultado de esta investigación, las autoridades identificaron un pago con sobreprecio en el programa Incluir Salud, que está destinado a la compra y entrega de medicamentos a personas sin cobertura médica o con pensiones no contributivas.

El caso, que salpica a funcionarios cercanos al presidente y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sigue en desarrollo.