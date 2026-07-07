La interna del peronismo suma nuevos llamados a la unidad entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner

Los pedidos por una tregua interna dentro del peronismo comenzaron a multiplicarse mientras continúa la disputa entre Axel Kicillof y el kirchnerismo. Gobernadores, legisladores y dirigentes de distintos sectores reclaman dejar de lado las diferencias para construir una propuesta competitiva frente a Javier Milei.

Después de más de dos años de enfrentamientos, distintos referentes consideran que la discusión en la provincia de Buenos Aires dificulta la reorganización del PJ. Según publicó Infobae, el reclamo apunta a que la dirigencia priorice la unidad por encima de las diferencias internas.

La unidad del peronismo gana respaldo entre gobernadores y dirigentes nacionales

Uno de los pronunciamientos más firmes fue el del gobernador riojano Ricardo Quintela, quien sostuvo que la disputa entre Kicillof y Cristina Kirchner «indefectiblemente se va a arreglar«. Además, afirmó: «Cristina demostró que tiene una capacidad suficiente como para saber que ella mira por encima de todos nosotros«.

Quintela, que mantiene diálogo con ambos sectores, volvió a impulsar la creación de una mesa política con representación de las principales corrientes del peronismo para avanzar en acuerdos que permitan ordenar al espacio de cara a los próximos desafíos electorales.

Ricardo Quintela y Germán Martínez reunidos este lunes.

El lunes se reunió con el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien luego publicó en sus redes: «Los grandes desafíos también se enfrentan construyendo acuerdos. Estoy convencido de que el diálogo, la unidad y el compromiso siguen siendo el camino para construir el país que queremos».

La misma línea expresó días atrás La Corriente Nacional de la Militancia, espacio encabezado por Agustín Rossi, que convocó a «construir la unidad del peronismo como condición indispensable para ofrecer una alternativa al modelo del presidente Javier Milei».

«Nuestro movimiento tiene que estar a la altura de las circunstancias y de lo que su historia le impone: generosidad para construir la unidad, convicción para implementar un programa transgresor, coraje para gobernar», agregaron.

Desde el Frente Renovador, el mensaje también apunta a terminar con la confrontación. La diputada Cecilia Moreau sostuvo en diálogo con FutuRock: «No toman noción de que perdimos las elecciones el año pasado. Hay que ordenarse y volver a representar. Hay que plantear ideas concretas y hablar de los problemas de la gente«.

Sergio Massa evita la interna mientras insiste en mantener unido al peronismo

Mientras tanto, Sergio Massa evita involucrarse públicamente en la disputa entre Kicillof y Cristina Kirchner y mantiene conversaciones con ambos sectores. En su entorno sostienen que una ruptura formal fragmentaría al peronismo y debilitaría sus posibilidades electorales. También repite una definición hacia adentro del espacio: si el año que viene no hay unidad, alguien deberá asumir la responsabilidad política y electoral de esa decisión.

La discusión continúa abierta dentro del peronismo. Mientras algunos dirigentes impulsan un acuerdo para preservar la unidad, otros plantean sincerar las diferencias mediante una ruptura o recurrir a las PASO como mecanismo para resolver la competencia interna, en un escenario que sigue condicionado por el debate sobre la estrategia electoral y el futuro del espacio.