El vocero confirmó que Manuel Adorni mantiene la custodia oficial pese a que no es funcionario: «Por cuestiones de seguridad»

Pese a su salida del cargo, el Gobierno confirmó que Manuel Adorni mantiene la custodia oficial, uno de los privilegios de los que gozan los funcionarios, por «cuestiones de seguridad». Así lo confirmó el vocero presidencial, Adrián Ravier, en su segunda conferencia de prensa en Casa Rosada.

Ravier defendió el rumbo económico y dijo que Argentina está en «récord de consumo«.

El vocero Adrián Ravier confirmó que Manuel Adorni mantiene la custodia

«Por motivos de seguridad por ahora se mantiene», reveló al ser consultado sobre si Adorni tiene custodia de seguridad.

En su carta de renuncia, el exvocero reveló que sufrió amenazas en medio de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Asimismo, negó que la administración libertaria haya impulsado una auditoria interna para investigar las compras realizadas por los empleados de la Jefatura de Gabinete en nombre del exfuncionario.

«El tema está en la justicia. Estas personas debe que declarar ante la justicia. No tenemos un mecanismo aparte de la Justicia que interrogará y evaluará», sentenció.

Qué había dicho Adrián Ravier sobre la renuncia de Manuel Adorni

En la primera conferencia que brindó Adrián Ravier, aseguró que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni renunció a su cargo por «cuestiones personales».

Y sostuvo: «Manuel Adorni tomó la decisión personal de abandonar el Gobierno de forma indeclinable y enfrentar el proceso judicial como un ciudadano privado. No es parte de mi rol como vocero hablar de detalles del caso ni darles mi opinión sobre el mismo, en tanto ya no hace a la marcha del Gobierno», expuso.

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