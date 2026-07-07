Julieta Ortega reveló qué pasaba al salir de «Sex»: «Muchos pendejos me esperaban»

La actriz Julieta Ortega recordó su paso por «Sex», la exitosa obra creada por José María Muscari, y sorprendió al contar las situaciones que vivía fuera del escenario. Durante una entrevista con Mario Pergolini, confesó que muchos espectadores llegaban a esperarla al finalizar las funciones porque se sentían seducidos por su personaje.

Cómo llegó Julieta Ortega a «Sex»

En una charla distendida en Otro Día Perdido (El Trece), la hija de Palito Ortega aseguró que participar de la obra fue una experiencia inolvidable y explicó que el flechazo con el espectáculo fue inmediato.

«Yo lo había visto como actriz y me había fascinado. Yo estaba haciendo otra obra con Muscari y un día nos llevó a todas las actrices a ver Sex. Me pasó como le pasa a mucha gente: decía ‘No, no sé si me va a gustar, no sé si me voy a sentir cómoda’… y me fascinó», recordó.

Según contó, apenas terminó la función pensó: «Qué fiesta estar acá», convencida de que quería formar parte del elenco.

«Era como trabajar en un cabaret»

Ortega también sorprendió al comparar la dinámica de la obra con la de un tradicional cabaret, aunque aclaró que lo decía por el clima festivo que se vivía en cada función.

«Es como trabajar en un cabaret. Es muy divertido», comentó entre risas.

Además, reconoció que solo sintió nervios durante las primeras presentaciones.

«Sex me puso nerviosa las primeras funciones, pero después ya no», explicó.

La inesperada reacción del público

Durante la entrevista, Mario Pergolini quiso saber si había espectadores que repetían la experiencia varias veces y la actriz confirmó que sí.

«Había un par que iban mucho, que iban varias veces», contó.

El conductor comparó esa situación con el antiguo teatro de revistas, donde algunos admiradores solían llevar flores y regalos a las actrices. Sin embargo, Ortega aclaró que en su caso eso no ocurría.

«Pero no te llevaban nada. No te llevaban flores», respondió con humor.

La confesión que sorprendió a Pergolini

Uno de los momentos más llamativos de la charla llegó cuando Julieta reveló lo que sucedía al terminar las funciones.

«Muchos pendejos me esperaban a la salida. Era un gran momento ese», recordó entre risas.

Luego explicó que esa situación estaba relacionada con la interacción que proponía el espectáculo.

«Por ahí te esperan. La gente siente que les estás tirando onda y te esperan», concluyó, al describir el vínculo que se generaba entre los actores y el público durante «Sex».”, explicó sobre lo que sucede durante la función.