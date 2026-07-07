Nicolás Trombino, el novio de Jésica Cirio en el centro de la causa Insaurralde

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que tiene como principal imputado a Martín Insaurralde sumó un nuevo protagonista tras el allanamiento realizado en la casa de Jésica Cirio. Se trata de Nicolás Trombino, actual pareja de la modelo y empresario, cuyo nombre comenzó a cobrar relevancia a partir de los elementos secuestrados durante el operativo judicial.

Mientras la pareja espera su primer hijo, la Justicia avanza con el análisis de documentación contable, estructuras societarias y los objetos incautados en la vivienda ubicada en el barrio porteño de Palermo.

El allanamiento que cambió el rumbo de la investigación

El procedimiento tenía como objetivo profundizar la investigación sobre los presuntos vínculos financieros relacionados con la causa que involucra a Martín Insaurralde.

Sin embargo, durante el operativo, Gendarmería Nacional secuestró diversos elementos que ampliaron el foco de la pesquisa.

Entre ellos se encuentran:

Una escopeta de repetición Akkar , modelo Stopping Power, calibre 12.

, modelo Stopping Power, calibre 12. Una pistola Glock 19 , calibre 9 milímetros.

, calibre 9 milímetros. Cajas de municiones marca CBC.

marca CBC. Dos bolsas con sustancias que ahora son sometidas a pericias.

Según consta en la investigación, una de las bolsas contenía 0,83 gramos de un polvo rosa, que sería presuntamente tusi o cocaína rosa, mientras que la otra tenía 1,57 gramos de una sustancia granulada de color amarronado, cuya composición aún debe ser determinada.

Quién es Nicolás Trombino

Hasta hace poco, Nicolás Trombino era conocido principalmente por su actividad empresarial. Sin embargo, tras el allanamiento pasó a ocupar un lugar central dentro de la investigación judicial.

Radicado en Guernica, comenzó a desarrollar su perfil empresario en 2012, vinculado al rubro de los supermercados mayoristas.

Un año más tarde amplió su estructura comercial mediante la creación de un fideicomiso junto a quien entonces era su pareja, Marina Hebe Grecco, y Victorio Agustín Bocchio, empresario relacionado con el transporte.

El crecimiento de su entramado empresarial

El gran salto en la carrera empresarial de Trombino llegó en 2017, con la creación de Mayorista Olti, firma que consolidó su presencia en el sector.

Con el paso de los años fue ampliando su actividad mediante distintas sociedades comerciales.

Entre ellas aparecen:

Mayorista Surglam S.R.L. , empresa que en 2022 fue la única oferente y resultó adjudicataria de una licitación para proveer artículos de limpieza a la Municipalidad de Salta .

, empresa que en fue la única oferente y resultó adjudicataria de una licitación para proveer artículos de limpieza a la . Grupooltiar S.A. , constituida en 2020 , donde figura como accionista junto a Gerardo Giuliano .

, constituida en , donde figura como accionista junto a . OltivaGroup Incorporation, sociedad creada en Miami durante 2021, con la que expandió sus negocios al exterior.

La Justicia analiza la documentación secuestrada

Mientras continúan las pericias sobre los elementos incautados en el domicilio de Jésica Cirio, los investigadores también avanzan sobre la documentación contable y societaria vinculada a Nicolás Trombino.

El objetivo es reconstruir el origen de los bienes, verificar la actividad de las empresas relacionadas con el empresario y determinar si existe algún vínculo con la causa que investiga el patrimonio de Martín Insaurralde. Por el momento, las actuaciones continúan bajo análisis judicial y las pericias serán determinantes para definir los próximos pasos del expediente.