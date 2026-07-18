Javier Milei exhibe avances legislativos y prepara una nueva etapa de reformas tras el receso invernal

El Gobierno de Javier Milei cerró el primer semestre legislativo con una serie de leyes aprobadas que considera centrales para su programa de gestión y ya trabaja en una nueva agenda parlamentaria para después del receso invernal.

La Casa Rosada preparó en su agente una serie de actividades para consolidar los acuerdos alcanzados con sectores de la oposición y avanzar con reformas que aún permanecen pendientes.

Entre los principales logros legislativos que el oficialismo destaca aparecen la reforma laboral, la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la reducción de la edad de imputabilidad, iniciativas que llevaban años de debate en el Congreso y que finalmente lograron convertirse en ley durante este período.

En el Ejecutivo, consideran que estos avances fortalecieron la capacidad de negociación del Gobierno dentro del Parlamento y permitieron mostrar resultados concretos en áreas que habían sido señaladas como prioritarias desde el inicio de la gestión.

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De cara a la segunda mitad del año, el proyecto que aparece como eje de la estrategia oficial es el Presupuesto 2026. La iniciativa será presentada como una herramienta clave para sostener el equilibrio fiscal y fijar las pautas económicas que el Gobierno pretende consolidar durante los próximos años.

Además, la administración libertaria prevé impulsar el proyecto de Inocencia Fiscal, una de las propuestas promovidas por el ministerio de Economía para modificar aspectos vinculados a controles tributarios y declaraciones patrimoniales.

La agenda legislativa también incluye una reforma de la Ley de Glaciares y modificaciones al Código Penal. Ambas iniciativas forman parte del paquete de cambios que el oficialismo considera necesarios para profundizar su programa de desregulación y modernización normativa.

Pese a los avances obtenidos, en la Casa Rosada reconocen que la negociación parlamentaria seguirá siendo un desafío debido a que La Libertad Avanza no cuenta con mayoría propia en ninguna de las cámaras. Por ese motivo, el Gobierno buscará mantener los acuerdos con bloques aliados y gobernadores para garantizar el tratamiento de los proyectos que considera prioritarios durante el segundo semestre.

Con información de Infobae.