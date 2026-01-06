La Justicia Electoral de Neuquén exige a los partidos presentar sus balances: qué sanciones prevé la ley

El Juzgado Electoral de Neuquén le pidió a los partidos políticos que presenten los estados contables correspondientes al ejercicio económico 2025. Tienen tiempo para hacerlo hasta la primera semana de marzo.

La documentación se puede ingresar vía web, durante el mes de enero. Después habrá una instancia presencial.

Con esta medida lo que se busca es evitar que las agrupaciones incurran en la causal de caducidad de la personería política, establecida en la ley de partidos políticos. Hasta el momento no se presentó ningún balance.

El área destinada a la certificación de originales de libros en el juzgado permanecerá con una guardia pasiva en enero, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Los partidos políticos podrán evacuar consultas al teléfono 2996282610 o bien personalmente en la sede ubicada en Rivadavia N° 205, 2° piso, ciudad de Neuquén.

La caducidad implica la cancelación de la inscripción del partido en el registro y la pérdida de su personería política debido al incumplimiento de requisitos legales, como son no realizar elecciones partidarias internas durante el plazo máximo de cuatro años; no presentar candidaturas en distrito alguno durante dos elecciones consecutivas; no respetar la paridad de género en las elecciones de autoridades a cargos electivos y de los organismos partidarios, entre otras razones.

Actualmente hay 46 partidos políticos inscriptos y reconocidos por el Juzgado Electoral de Neuquén.

El plazo de presentación vence el lunes 2 marzo, a las 10.