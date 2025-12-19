La Legislatura, con unanimidad inicial, y el retiro en protesta de legisladores opositores

El oficialismo logró este jueves un inicial respaldo unánime de la Legislatura al presupuesto y el paquete fiscal de Río Negro para el 2026. Pero, en la parte final, la oposición se retiró masivamente en contra de la confección del temario de la sesión extraordinaria.

La aprobación a los proyectos del Poder Ejecutivo se concretó a pesar de las objeciones o críticas opositoras, que luego transformaron en rechazos a ciertos artículos, pero, en general, el pleno del cuerpo votó favorable. Anteriormente, el gobierno provincial incluyó obras solicitadas por las bancadas peronistas por pedidos de los jefes comunales, y modificaciones elevadas por el PRO.

Después de un largo debate, las votaciones del presupuesto y del paquete impositivo arrojaron los votos positivos de los 46 legisladores, mientras, en particular, existieron rechazos de las bancadas peronistas, el PRO y los legisladores Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza, alineados con el diputado Aníbal Tortoriello.

El apoyo unánime en esos tratamientos constituyó una singularidad de la sesión.

No fue lo único. Sorprendió, también, el retiro del presidente del cuerpo, Pedro Pesatti, que -al promediar el debate- se ausentó y la reunión quedó bajo la presidencia de Silvia Morales.

Otra particularidad se detectó después de la aprobación de las iniciativas del Ejecutivo y cuando se pasó al análisis de iniciativas del bloque del ARI-CC. En ese momento, se retiraron los miembros de los bloques peronistas, del PRO y del unipersonal de Primero Río Negro (Yolanda Mansilla), como también Ibarrolaza y Mc Kidd. Fue en protesta, pues el temario de la sesión extraordinaria fijado por el Poder Ejecutivo priorizó proyectos de la bancada arista frente a otras autorías.

La radical Matzen se iba, la llamaron y volvió para votar en contra. Ibarrolaza y Mansilla sí se fueron definitivamente. Foto: P. Leguizamón.

El quórum para continuar recién fue posible por el regreso al recinto de los dos radicales y el peronista Pedro Dantas, y la tarea del presidente del bloque de JSRN, Facundo López, para asegurarse que ninguno de los propios se fuera cuando ya daban por concluida la sesión. Todos sumaron ajustadamente los 24 presentes con los oficialistas y los integrantes del ARI.

En un recinto semivacío, el cuerpo aprobó el proyecto de Fernando Frugoni que establece que las personas que provoquen siniestros viales bajo los efectos del alcohol o las drogas deberán afrontar los costos de los servicios de emergencia, como ambulancias, policía y atención médica. Los radicales y Dantas votaron en contra.

Después, también del ARI, se trató y se aprobó la creación del Observatorio Provincial del Arbolado.

Antes, el debate del presupuesto y el paquete tributario se extendió por más de siete horas, con una larga apertura de la legisladora Soraya Yahuar y la otra voz oficial correspondió al presidente de JSRN, Facundo López, que cerró el tratamiento.

Otros 20 legisladores hablaron. Por su parte, el ARI-CC alistó a Javier Acevedo y a Roberta Scavo; mientras que por la UCR lo hicieron Ariel Bernatene y Lorena Matzen. A su turno, Elba Mansilla, de Primero Río Negro, también explicó su acompañamiento, y el peronista Dantas dijo lo suyo.

Expusieron además Ibarrolaza y César Domínguez. Siete voces expusieron por el PRO, empezando por Marta Lacour, Laura Frei, Gabriela Picotti, Juan Murillo, Ofelia Stupenengo y Claudio Doctorovich para concluir con su presidente, Juan Martín.

Por el PJ-NE lo hicieron Leandro García y su titular Daniel Belloso, y Vamos con Todos planteó su postura con los discursos de Luciano Delgado Sempe, Magdalena Odarda, Fabian Pilquinao y Ayelen Sposito, cerrando José Luis Berros.