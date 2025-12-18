El oficialismo logró el respaldo unánime de la Legislatura para el presupuesto y el paquete fiscal de Río Negro

Sesión y momento distendido entre el oficialismo y la oposición, entre el peronista José Luis Berros y Facundo López. Foto: Pablo Leguizamon.

El oficialismo logró este jueves un respaldo unánime de la Legislatura al presupuesto y el paquete fiscal de Río Negro para el 2026.

La oposición planteó objeciones o críticas en el análisis de los artículos, pero aprobó, en general, la propuesta del gobierno provincial, después de que introdujo reformas a la presentación original, especialmente la incorporación de obras solicitadas por las bancadas peronistas y vinculadas con pedidos de los intendentes de esa fuerza.

En concreto, esas concesiones fueron determinantes para el acompañamiento general de los bloques Vamos con Todos y del PJ-NE, más allá de los sucesivos cuestionamientos planteados por sus miembros en el debate. El PRO también ponderó modificaciones aceptadas por el oficialismo.

Las votaciones del presupuesto y el paquete impositivo, en general, arrojaron respaldos unánimes, y en algunos artículos existieron rechazos de las bancadas peronistas, el PRO y los legisladores Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza, alineados con el diputado Aníbal Tortoriello.

La sesión se extendió por más de nueve horas y, en parte, se cumplió con una concentración frente a la Legislatura, enmarcada en la protesta nacional, y con la participación de Unter, UPCN, ATE, Asspur y Uocra, entre otras organizaciones.

El oficialismo -como siempre- abrió el debate del presupuesto y el paquete tributaria, con una extensa exposición de la legisladora Soraya Yahuar, que se permitió un repaso técnico de la propuesta y remarcó los planes de inversiones energéticas.

Desde el ARI-CC, su presidente Javier Acevedo valoró la reducción de la carga de Ingresos Brutos a los servicios de distribución para la energía eléctrica y gas natural, y la política de desendeudamiento provincial. Introdujo también objeciones a la gestión y, en especial, a las falencias en la atención de la Salud mientras reconoció las limitaciones porque «solo queda un 15% de los recursos» cuando se cumplen pagos de salarios, deuda y coparticipación. La viedmense Roberta Scavo fue otra voz de la bancada que adelantó su acompañamiento.

El presidente de la bancada del PJ, Daniel Belloso y la legisladora Alejandra Mas, que asumió este jueves en reemplazo de Ana Marks. Foto: P. Leguizamón.

Otro aliado del oficialismo, el radicalismo, aportó sus dos legisladores. Primero habló Ariel Bernatene y, luego, Lorena Matzen avaló al presupuesto por su “mirada territorial” por sus obras, “sin negar los problemas”, pero enmarcándose en un contexto nacional “difícil”.

A su turno, Elba Mansilla, de Primero Río Negro, explicó su acompañamiento porque las iniciativas conforman la “hoja de ruta del gobierno” y, luego, “su ejecución será evaluada en las próximas elecciones”.

Inicialmente, el peronista Pedro Dantas remarcó el plan de obras y, al final, se diferenció de sus pares del bloque del PJ-NE por su respaldo pleno, extensivo a la totalidad de los artículos.

Afuera de la Legislatura, ATE y Unter se concentraron y protestaron en el marco de la protesta nacional. Foto: Pablo Leguizamón.

Mientras tanto, Santiago Ibarrolaza -que está alineado al precandidato de Aníbal Tortoriello, con Patricia Mc Kidd- pidió otro modelo presupuestario y entendió que «seguir incrementando la masa salarial es un acto de irresponsabilidad. Eso cancela mejores servicios» y afirmó que «el sistema de Salud está colapsado». El libertario César Domínguez adelantó su apoyo como un acto de “responsabilidad institucional”.

El análisis parlamentario del PRO fue expuesto por Marta Lacour, Laura Frei, Gabriela Picotti, Juan Murillo, Ofelia Stupenengo y Claudio Doctorovich. Cada uno se concentró en un área específica, pero, al cierre, el presidente del bloque, Juan Martín, ponderó el cambio del gobierno por su “escucha” y la aceptación de reformas propuestas, pero entendió que eso “no alcanza” y reclamó una «mejor gestión».

Por el PJ-NE, su titular Daniel Belloso valoró la actitud oficial por las explicaciones aportadas y las respuestas a las inquietudes de los intendentes. Adelantó el voto en general como “acompañamiento de nuestras localidades” por la inclusión de obras pedidas, que “son un soplo de aire fresco”. Previamente,

Leandro García aportó la mirada técnica y crítica, asegurando que el presupuesto denota «ajuste» y se refirió a que la Provincia debe asumir funciones por el apartamiento nacional.

La sesión se extendió por más de nueve horas y la Legislatura cerró su período del 2025. Foto: P. Leguizamon

Vamos con Todos también respaldo, a pesar de las críticas volcadas por sus cuatro legisladores -Luciano Delgado Sempe, Magdalena Odarda, Fabian Pilquinao y Ayelen Sposito- que hablaron previo a su presidente José Luis Berros, que avaló la iniciativa por “responsabilidad institucional” y “en defensa de los rionegrinos frente al embate nacional”. Remarcó la inclusión de construcciones pedidas por jefes comunales, pero, después, reafirmó sus cuestionamientos, especialmente por “gastos superfluos” y, por eso, le pidió al gobernador Alberto Weretilneck que controle a sus funcionarios.

«El presupuesto es el posible, y ojalá se pudiera más», afirmó Facundo López, al cerrar el debate, mientras agradeció el respaldo que ya anticipaban las bancadas opositoras.

Después, el titular de la bancada oficialista respondió a diferentes cuestionamientos a los servicios públicos y, al final, remarcó que se votaba «un plan del gobierno que lo que busca es desarrollo, el desendeudamiento y es brindar los servicios de la mejor manera posible. Seguir creciendo y transformando, utilizando los recursos que la naturaleza nos dio».

