La Legislatura de Río Negro sesionará este jueves y se tratará la quita del aporte al gremio judicial

Pesatti se acomoda para dar inicio a la reunión de Labor que resolvió el temario de la sesión. Foto. Marcelo Ochoa

La Legislatura de Río Negro sesionará este jueves con un temario acotado. Labor Parlamentaria resolvió este miércoles el temario de la reunión, que incluye la segunda vuelta del proyecto de arancelamiento en los servicios en los hospitales y de Educación Superior para los extranjeros no residentes.

En cambio, no se incorporó para su sanción al expediente de esencialidad educativa, a pesar del pedido del bloque del PRO, y aprobado en primera vuelta hace un año.

El mayor debate se anticipa con la iniciativa que prevé la eliminación de la contribución al gremio de los judiciales por el cobro de un trámite en ocasión del inicio de los juicios patrimoniales. Con autoría de la legisladora de Primero Río Negro, Yolanda Mansilla, ese expediente tuvo un respaldo inicial en el Plenario del oficialismo, el PRO, el ARI y la UCR.

Frente a su aprobación, la dirigencia de Sitrajur concurrirá seguramente a la Legislatura y ratificará su oposición, como ya la expuso en la reunión de las comisiones legislativas.

La reunión de Labor fue presidida por el vicegobernador Pedro Pesatti y, nuevamente, permitió un contacto directo con el presidente de la bancada del oficialismo, Facundo López. Nada extraño si no fuera por el distanciamiento suscitado entre Pesatti y el gobernador Alberto Weretilneck por la definición de las candidaturas oficiales al Congreso.

Igualmente, el encuentro fluyó sin inconvenientes. Es real también que todo se concentró en la cuestión institucional de Labor y, concluida la reunión, no se repitió aquel encuentro a solas del vice y el legislador de fines de agosto cuando coincidieron en una ocasión de similar. Evidentemente, no hay espacios para esos intercambios en el oficialismo.

Figuran, además, dos iniciativas del Poder Ejecutivo: la creación del Museo Provincial Malvinas, con sede en Bariloche, y se autoriza al IPPV para la donación de un terreno al municipio de Sierra Colorada.

Otro expediente, de autoría de los radicales Lorena Matzen y Ariel Bernatene, incorpora el agrupamiento de choferes de ambulancia al régimen de personal de la Administración Pública de Río Negro.

La agenda se completa con trámites que designan a Dina Huapi como Capital Provincial de la Pesca Deportiva» y a Bariloche como Capital del Ciclismo de Montaña, que fueron propuestas por Matzen y Bernatene, y la barilochense Marcela González Abdala. Además se declarará “monumento natural a la tortuga terrestre (Chelonoidis chilensis) que habita en la región Este de Río Negro, con autoría de Fernando Frugoni.