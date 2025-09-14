Dos consultores y las estrategias

En Regina, los intendentes recibieron consejos de campaña del consultor Derek Hampton y datos de la encuesta de su consultora. Foto Gentileza.

El resultado electoral de Buenos Aires transfiguró ánimos y estrategias.

La Libertad Avanza procura dejar atrás el traspié bonaerense. No sabía aún el calibre de la derrota, pero ya se analizaba el sábado en Bariloche en un encuentro entre Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello, producto del plan acople ideado por Casa Rosada para acercarlos.

Esa faena se le asignó a un consultor “organizador” que los convocó al hotel Inacayal, previo al acto del Memorial de Malvinas.

Federico Falco, el mediador, redujo la charla a los tres, y empezó con qué hacer en la campaña, como insistir con un mensaje nacionalizado, ignorar las denuncias y recuperar los logros del gobierno de Javier Milei.

Priorizar la identidad de LLA, pues Creo, por momentos, sostenía la marca y el color. No logró, en cambio, compromiso del cipoleño que caminara junto a Villaverde. “Alguna foto habrá”, solo consiguió. Tortoriello se ajusta a lo planteado en la negociación de la alianza cuando ya había aclarado que se movería solo y, en pos de esa libertad, informó que se ocuparía de financiar su campaña. En esa autonomía, el diputado juega su propia elección dentro de la LLA.

Falco, un desconocido hasta ahora, presenta una curiosidad, es un nuevo libertario, pero un viejo conocido de Santiago Caputto, y es miembro de Move Group, que fundó el hoy asesor estrella de Milei. Uno de los gerentes de esa consultora es Diego “Derek” Hampton, el estratega electoral del gobernador Alberto Weretilneck.

En su incursión a Río Negro, a Falco se le prometió un enlace provincial: Damian Torres. El apoderado conoce a los protagonistas y, por eso, no se entusiasmó con el encargo y solo prometió ayuda. Así, todavía, no hay agenda compartida.

En el sistema libertario también capturan Juan Martín, con el PRO, y Ariel Rivero, con PRN, quienes se esfuerzan en sus marchas.

El otro extremo, Fuerza Patria, presenta similar déficit organizativo, salvo la armonía sostenida por la motivante victoria de Kicillof y la perspectiva del proyecto 2027 de María Emilia Soria. Es mucho para su historia, pero no explica el exagerado optimismo que rodea a su dirigencia. Sí aparece un inconveniente en voz baja: la escasez de recursos.

Carencia que el oficialismo no evidencia en sus despliegues. Tiene otras inquietudes, como el holgado triunfo “kirchnerista” en Buenos Aires y el riesgo de que la polarización se acentúe en octubre si el voto anti K, temeroso, se vuelca masivamente a LLA.

En contrapartida, el oficialismo se aferra a otras conclusiones de Buenos Aires, donde se ratificó el peso del poder territorial y de los gobiernos locales. Por eso, el gobernador reunió este sábado en Regina a los intendentes alineados para saber quiénes y cómo apoyan a la lista oficial que lidera Facundo López. Consolidó un bloque de 28, con bajas (entre ellas, la de Daniel Hernández de Campo Grande).

En el encuentro se transmitió la merma del caudal mileista y más aún el de Villaverde. Por zoom, el consultor «Derek” Hampton narró un reciente sondeo de su consultora entre un millar de consultas presenciales -con el modelo de Boleta Única- y, frente a los jefes comunales, acusó que Juntos (López) al Senado tenía 27% y Fuerza Patria (Martín Soria) lograba 25% (Diputados llega a 20%). Detalló el derrumbe de LLA, con mayor baja en los tildes para Villaverde (13%) que Tortoriello (18%).

El consultor insistió en evitar mensajes negativos y referencias críticas a Milei o Cristina Kirchner. Weretilneck ya había recibido ese consejo y, por eso, los contrastes de acciones en Río Negro frente a los “abandonos” nacionales.

Pero no hay plan permanente cuando la vorágine argentina no da respiro y consume proyectos en horas o en minutos apenas.