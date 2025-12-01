Negociaciones al rojo vivo en Diputados: LLA saborea la primera minoría y gobernadores miden fuerzas

Son horas de pura “rosca” en la Cámara de Diputados, donde este miércoles a las 13 jurarán los 127 electos. Tras sumar tres integrantes de un saque el último viernes, La Libertad Avanza quedó solo dos casilleros por debajo de Fuerza Patria y está a un paso de hacer realidad el sueño de constituirse como primera minoría. Mientras tanto, el peronismo y el PRO retroceden, dos grupos de gobernadores miden fuerzas y el radicalismo encara una renovación partidaria.

Las negociaciones están al rojo vivo y la razón es sencilla: además de la jura de nuevos diputados, el miércoles se votará la presidencia de la Cámara (Martín Menem tiene el camino allanado para renovar) y tres vicepresidencias que están en plena pulseada. También están en juego los lugares en las comisiones unicamerales y bicamerales, y en organismos como la Auditoría General de la Nación (AGN). En síntesis, se disputa el reparto de poder.

Cómo será el congreso para La Libertad Avanza

Desde que arrasó en las elecciones de octubre, el oficialismo no para de crecer. Ya alcanzó 94 diputados y le pisa los talones a Fuerza Patria, que tiene 96 pero sufre amenazas de fugas. El ascenso de los violetas es aún más impactante si se tiene en cuenta que, hace tan solo cuatro años, eran solo dos diputados: Javier Milei y Victoria Villarruel. En aquel entonces, el partido ni siquiera estaba constituido como tal.

“Cambiamos tres meses de extorsión opositora por dos años de paz”, celebran en el bloque oficialista, confiados en que sostendrán el número y evitarán derrotas como las que sufrieron en el último tiempo. Del lado de la oposición, sin embargo, no olvidan las feroces internas que vivió La Libertad Avanza y dudan de que los 96 mantengan la unidad.

A las bancas ganadas en octubre y las que seguían vigentes, La Libertad Avanza ya sumó 14 más. Entre los nuevos violetas hay tres cordobeses: Laura Rodríguez Machado y Belén Avico, provenientes del PRO, y el “radical con peluca” Luis Picat. En todas las altas hubo un denominador común: las gestiones de Patricia Bullrich, quien este lunes renunció como ministra de Seguridad y conducirá el bloque libertario en el Senado.

En contraposición, Fuerza Patria sufre las consecuencias lógicas de haber perdido la elección legislativa: ya bajó de los 98 que había logrado a 96, y la sangría podría ser mayor. Las miradas ahora apuntan a cuatro diputados por Catamarca y siete por Santiago del Estero, comandados respectivamente por los gobernadores Raúl Jalil y Gerardo Zamora, de buena sintonía con el gobierno de Milei.

Zamora termina su mandato como gobernador y asumirá como senador nacional: ya tiene decidido formar un bloque propio en la Cámara alta con su sello partidario, el Frente Cívico por Santiago. ¿Se separará de Fuerza Patria también en Diputados? No sería la primera vez: ya en la gestión de Cristina Kirchner mantuvieron un bloque propio, aliado al kirchnerismo.

En el caso de Jalil tampoco hay nada oficial aún, pero todo indica que romperá con Fuerza Patria. Aunque hay versiones que indican que la senadora Lucía Corpacci, cercana a Cristina, estaría intercediendo para que la ruptura no sea total. De todos modos, con que tres catamarqueños peguen el portazo, Fuerza Patria ya quedará por debajo del oficialismo.

Gobernadores miden fuerzas

En el medio de La Libertad Avanza y Fuerza Patria hay dos grupos de gobernadores que se disputan el tercer lugar a través de grandes bloques o interbloques. Uno es Provincias Unidas, el sello que aglutinó a Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

En principio, hablan de un bloque de unos 17 integrantes: a los 8 que ingresaron por la marca PU (incluyendo a Martín Lousteau, que fue electo por Ciudadanos Unidos) se sumarían otros 9 que siguen con mandato. Son del cordobesismo, el radicalismo disidente, el socialismo santafesino, un santacruceño de Vidal y un chubutense de Torres. También tientan a la exlibertaria mendocina Lourdes Arrieta.

La novedad es que Miguel Pichetto y Nicolás Massot no formarían parte de ese armado. Pichetto estaba encaminado a presidir el espacio pero, sobre la marcha, Pullaro y Llaryora impusieron a la actual vicegobernadora santafesina, Gisela Scaglia. Esto no le cayó nada bien a Pichetto, que hasta ahora tiene decidido formar un bloque aparte con Massot.

En tanto, los dos “lilitos” que quedan, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, se volvieron muy cotizados y escuchan ofertas. Los representantes de la Coalición Cívica son seducidos tanto por Provincias Unidas como por el pichettismo.

El otro armado de gobernadores lo integrarán, en principio, los diputados de Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), que ya juegan juntos en el bloque Innovación Federal, más los tucumanos de Osvaldo Jaldo y, quizás, los catamarqueños de Jalil. Todo indica que este último romperá con el kirchnerismo, pero hasta ahora no lo confirma públicamente.

Así las cosas, este nuevo interbloque estaría compuesto por tres salteños, cuatro misioneros, tres tucumanos, y habrá que ver si cuatro catamarqueños. El santiagueño Zamora, que en el Senado tendrá un bloque propio, también es tentado para romper en Diputados y pasarse a este espacio.

El neuquino Rolando Figueroa descartó participar del nuevo armado y alienta un espacio propio con su única diputada. El rionegrino Alberto Weretilneck se quedó sin representantes en el Congreso. En tanto, el sanjuanino Marcelo Orrego, aliado del Gobierno, tendrá dos diputados a partir de diciembre; habrá que ver si se mantienen como bloque autónomo.

Mientras tanto, los diputados que a lo largo de este tiempo abandonaron La Libertad Avanza buscan destino y hablan con todos. Son Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID, y tres de Coherencia: Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y Gerardo González. En este bloque también estaba Carlos D’Alessandro, pero renunció para asumir como legislador provincial y será reemplazado. A Arrieta la alentaron a sumarse a Provincias Unidas. Ninguno volvería al oficialismo.

El PRO, por su parte, quedó tapado por la ola violeta. Ya son nueve los diputados que abandonaron el bloque de Cristian Ritondo para irse a La Libertad Avanza, que suben a once si se cuenta a la santafesina Verónica Razzini (con pasado amarillo) y a Silvia Lospennato, quien se muda a la Legislatura porteña y será reemplazada por una bullrichista, Lorena Petrovich. Los pocos que quedan prometen mantenerse aliados al Gobierno.

Ya sin el cordobés Rodrigo De Loredo en sus filas, la UCR quedó con solo seis integrantes que mantendrían un bloque propio. El nombre del presidente dependerá de la elección del titular del Comité Nacional, que será recién el 12 de diciembre. Martín Lousteau, quien encarnó un rol opositor a Milei, no buscará la reelección y podría sucederlo el correntino Gustavo Valdés, quien dejará la gobernación. En ese caso, la jefatura del bloque podría quedar para la mendocina Pamela Verasay, quien reporta a Alfredo Cornejo, en pos del equilibrio interno.

Corresponsalía Buenos Aires