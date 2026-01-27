Los gobernadores de la Patagonia piden que el proyecto de emergencia ígnea ingrese a extraordinarias

Los gobernadores de la Patagonia mantuvieron una reunión virtual este martes para pedir al Ejecutivo que el proyecto de ley para declarar la Emergencia Ígnea ingrese a las sesiones extraordinarias.

El encuentro fue encabezado por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien destactó que en estos momentos hay «brigadistas de prácticamente todas las provincias de la Argentina» combatiendo contra el fuego en la provincia.

Según informaron, quienes participaron fueron los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; los intendentes de Esquel, Matías Taccetta; de El Hoyo, César Salamín; de Lago Puelo, Iván Fernández; de Cholila, Silvio Bourdgham; y de El Maitén, Oscar Currilén.

Por parte de Neuquén no estuvo el gobernador Rolando Figueroa, pero sí la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; mientras que como representante de La Pampa estuvo el ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli.

Torres ascendió la cantidad de hectáreas afectadas en Chubut a más de 45 mil y añadió que al día de hoy también se quemaron 168 mil hectáreas en La Pampa, alrededor de 10 mil en Río Negro, unas 6 mil en Neuquén y aproximadamente 700 hectáreas en Santa Cruz.

“Para que tengamos una idea de la gravedad de la situación, las superficies afectadas equivalen a veinte veces la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, indicó.

El gobernador chubutense sostuvo que por la situación climática extraordinaria se necesita tener «herramientas extraordinarias”.

Por otra parte, informó que, pese a atravesar un incendio que cobró más de 20 vidas, en el incendio en Los Alerces hay bomberos de Chile colaborando y destacó que en el país vecino la emergencia ya se aprobó, como así también en Estados Unidos con la tormenta polar.

“En Argentina necesitamos dimensionar que, en la situación que estamos atravesando, que incluye la peor sequía desde 1965”, apuntó Torres.

Recursos escasos y trabas burocráticas de Nación, los reclamos de las provincias

El mandatario de Chubut acotó que «los recursos son escasos» y detalló que solo entre Río Negro y su pronvicia en medios aéreos y combustible están erogando más de $7 mil millones, cuya caja surge de lo que aportan los contribuyentes.

“Tenemos que contar con una herramienta legislativa que ponga todos los recursos disponibles, sin burocracia, a disposición de la contención de este incendio», dijo el gobernador.

En este sentido, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, denunció trabas burocráticas en parques nacionales mientras transcurría el incendio forestal en El Chaltén y sentenció que es «fundamental» que exista una labor coordinada con Nación.

«Las provincias tienen el derecho a intervenir inmediatamente, por más de que no sea su jurisdicción, más aún cuando tenemos una población cerca, como ocurre donde se están registrando los incendios”, mencionó.

Además, pidió endurecer las medidas con «aquellos turistas que no respetan las reglas» y que si las capacitaciones no funcionan entonces tendrá que haber «leyes que realmente castiguen a los que generan este tipo de catástrofe».

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ratificó que la declaración de la Emergencia Ígnea permitirá reestructurar las partidas presupuestarias para «brindar a las distintas áreas más recursos, necesarios para esta situación”.

Torres señaló que ya hay proyectos presentados desde distintas bancadas para las sesiones extraordinarias y solicitó que este sea tratado con la mayor rapidez posibles. «Hay que despojarse de cualquier mezquindad política porque no es momento para ‘carroña’ de ningún tipo», agregó.

«Solicitamos a toda la dirigencia que la misma unidad nacional que hoy tenemos para combatir este incendio la llevemos al Congreso para aprobar la Emergencia Ígnea”, enfatizó.