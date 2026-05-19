Santiago Caputo afirmó su continuidad y respaldó a Javier Milei: «Llegue acá con el Presidente y me iré con él»

El asesor presidencial Santiago Caputo publicó un mensaje en redes sociales en el que ratificó su continuidad dentro del Gobierno nacional. La declaración se produjo en medio de la creciente tensión interna de La Libertad Avanza y las diferencias que salieron a la luz durante los últimos días dentro del oficialismo.

El mensaje involucró principalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al entorno político de Caputo, en un conflicto que volvió a exponer las tensiones dentro del oficialismo libertario.

La disputa tuvo inicio con las acusaciones de Caputo hacia Menen con una cuenta anónima de la red social «X«. Este perfil denunció en reiteradas ocasiones al oficialismo con anuncios y cuestionamientos contra la secretaría general del presidente. Esa declaración generó malestar dentro del espacio que responde a Karina Milei y profundizó las diferencias entre ambos sectores.

Caputo supo integrar el denominado “triángulo de hierro” del Gobierno junto al Presidente y Karina Milei, aunque en los últimos meses crecieron las versiones sobre diferencias políticas dentro del oficialismo. A pesar de ello, el asesor mantiene influencia en áreas estratégicas vinculadas a la comunicación y la estrategia política de la administración libertaria.

Mientras continúan las especulaciones sobre posibles cambios y reacomodamientos internos, el asesor presidencial dejó en claro que su permanencia dependerá únicamente de la decisión del mandatario. Con ese mensaje, buscó mostrarse alineado con el Presidente y despejar rumores sobre una eventual salida del círculo más cercano al poder.

Santiago Caputo afirmó su continuidad y respaldó a Javier Milei: el mensaje en apoyo al oficialismo

A través de su cuenta, Caputo aseguró que continuará defendiendo el proyecto político encabezado por el presidente Javier Milei: “Llegué acá con el Presidente, me iré cuando él disponga”, expresó el asesor, en una publicación que rápidamente generó repercusiones dentro del oficialismo.

Para todos los que me escriben con mensajes positivos quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de @JMilei DEL QUE SEA y me importa poquísimo quien se ofende en el proceso. Llegue acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga, y mientras… — Santi C. (@slcaputo) May 18, 2026

«Para todos los que me escriben quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto de Javier Milei» fue la respuesta contundente de Caputo en su red oficial.

En su publicación, dejó en claro que no modificará su postura frente a las disputas internas. Además, afirmó que no le preocupa “quién se ofende en el proceso”. El tweet de Caputo fue leído como una señal de respaldo absoluto hacia Milei y como una demostración de fuerza dentro del espacio gobernante.

Con información de Infobae y LN