La mutual de Levi en Añelo: neuquinos, foráneos, el trompetista y los «fierros por las dudas»

Los obreros estuvieron afiliados a la mutual investigada en el 2024. Foto: Matías Subat.

El territorio neuquino está loteado entre los dirigentes del gremio de la construcción. Fue una paz social que se consiguió después de muchos enfrentamientos, con víctimas fatales, y el garante fue el mismísimo Gerardo Martínez, secretario general a nivel nacional que visitó la provincia en agosto del 2024.

En una obra en construcción pueden convivir trabajadores de distintas ciudades, contratados por la empresa adjudicataria o la subcontratista.

Por ejemplo vecinos de Rincón de los Sauces que responden a una línea con otros de Añelo o de San Patricio del Chañar.

Y también están “los foráneos”: son los que la empresa trae de Salta, Tucumán, o alguna otra provincia que no es Neuquén.

Trato desigual

¿El trato era igual para todos? Los relatos indican que no. El miedo a perder el empleo varía según la cercanía con el lugar de trabajo y con los delegados de obra, algunos de los cuales parecen ser todopoderosos.

Para quienes residen en Añelo la exposición es permanente. Uno de los entrevistados por diario RÍO NEGRO, que no vive en esa ciudad, explicó: “Los ven todos los días, salen al boliche, a tomar una cerveza, a comprar y los ven porque es chiquito, entonces se comen todo el tiempo el abuso”.

Otro punto que aparece en los relatos son los despidos. “Los dejan sin trabajo, los hacen echar de la empresa como si fueran perros sin motivo”, sostuvo un obrero.

Recordó el caso de un cañista contratado desde otra localidad que, tras una discusión con compañeros vinculados a la seccional local, fue desvinculado.

Foráneos y neuquinos

“Vos sos foráneo, no tenés nada que hacer acá”, le habrían expresado antes de echarlo del lugar.

Los trabajadores de Rincón de los Sauces contratados para una obra en Añelo quedan en una situación intermedia.

-¿No los consideran foráneos? -les preguntó este diario.

-No, porque somos todos de Neuquén -fue la respuesta.

Eso no los libra de quedar ajenos al clima que describen. Algunos optaban por no volver a determinadas obras ante la posibilidad de “recibir el mismo trato”, según relataron.

¿De qué lado estás?

En paralelo, varios mencionaron episodios en los que delegados les preguntaban “de qué lado iban a estar”, en referencia a disputas internas entre seccionales. “Los problemas entre facciones eran entre ellos, no entre nosotros”, resumió uno de los obreros.

Y agregó una definición que se repite en distintos testimonios: “El trabajador va a trabajar, no va ni sale con ninguna bandera política o gremial; vamos por nuestra familia”.

También son comunes los aprietes para ir a las marchas y movilizaciones, sindicales y políticas.

Fierros y trompeta

“Podés negarte a ir, yo me quedaba en el comedor hasta que volvían”, dijo uno de los entrevistados, mientras que su compañero recordó: “había un muchacho que era trompetista. Capaz que lo contábamos para una tarea y no aparecía, porque se lo habían llevado para que tocara en una marcha”.

Otra escena quedó grabada por una frase. Un trabajador le preguntó a un delegado qué llevaba en un bolso que lo acompañaba durante la jornada. La respuesta fue breve: “tengo los fierros por si alguno se hace el vivo”.