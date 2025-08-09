La obra social de petroleros privados disolvió el convenio con el colegio médico de Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la obra social de trabajadores petroleros privados -Ospepri- se informó que disolvió el convenio con el Centro de Profesionales del Arte de Curar de Cutral Co y Plaza Huincul, Copac, porque lo incumplió. Se refirió que las y los afiliados tienen garantizada la atención médica con el propio sanatorio que el gremio tiene en Plaza Huincul.

El colegio médico, a través de su presidente, Daniel Godoy anunció que mantenían un conflicto en la negociación por la recomposición de valores profesionales con la obra social, Ospepri. Se indicó que no pudieron avanzar en los nuevos valores de las consultas y por eso habían suspedido la atención.

Desde Ospepri, se dio a conocer la disolución del convenio con la entidad que alberga a profesionales médicos de la comarca petrolera, Copac desde este viernes. Se adujo que las razones fueron el incumplimiento del artículo 4°, en vigencia y que prohibía el cobro de aranceles, por parte de profesionales de la salud, a sus afiliados.

El mencionado artículo especificaba que el prestador, «no podrá efectuar cobre alguno a los beneficiarios por la atención brindada». Y especifica que «los profesionales del prestador no podrán cobrar por concepto alguno al beneficiario, ni a un tercero, por si o por otra persona, suma alguna, ya sea como arancel diferenciado, gastos administrativos, plus o cualquier otro carácter, insumo o diferencia, cualquiera sea su denominación».

En el mismo artículo figuraba que de detectarse que cualquiera de las partes violara esa cláusula «se podrá aplicar la rescisión del presente, quedando facultada al obra social a descontar la suma abonada».

Desde la obra social se describió que el Copac aplicó cobros indebidos a los beneficiarios. “No podemos permitir que se vulnere un derecho básico de nuestros afiliados ni aceptar pretensiones económicas que pondrían en riesgo la administración responsable de los aportes de los trabajadores”, aclaró el presidente de Ospepri, Martín Pereyra.

Garantizan la atención en la clínica petrolera de Plaza Huincul

Al mismo tiempo, se informó que la cobertura de salud para las y los afiliados no está en riesgo porque se garantiza «plenamente a través del Sanatorio Plaza Huincul«. «Es un hospital regional» se apuntó y se recordó que existen convenio individuales con profesionales y la derivación a centros de mayor complejidad en Neuquén, para el caso de estudios especializados.

«Ningún afiliado verá reducida su cobertura. Por el contrario, reforzaremos acuerdos directos con médicos y centros para ampliar la red de atención”, afirmó Pereyra.