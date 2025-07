La ola de frío evidenció problemas en las escuelas del Alto Valle: prometen mejoras tras el receso

La ola polar que se resintió estos días evidenció un grave problema en las escuelas del Alto Valle: no están preparadas para temperaturas bajas. Ante esto, establecimientos educativos de distintos niveles de la región suspendieron o postergar el horario de ingreso a clases. Referentes de varias seccionales de Unter y la ministra de educación de Río Negro aseguraron que las escuelas no están preparadas para afrontar bajas de temperaturas extremas.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la ministra de educación de la provincia, Patricia Campos aseguró que el frío «tomo por sorpresa a todos» y que es «una situación inédita y particular». Además, afirmó que las escuelas de la zona no están preparadas para la baja de temperaturas extrema, «las escuelas del Alto Valle, no tienen el mismo aislamiento que la región Sur, las ventanas y las puertas son diferentes y el sistema de calefacción también dado que, eventualmente, no tenemos estás temperaturas a las que nos encontramos sometidos estos días».

El delegado de salud escolar de Unter de Catriel a Allen, David Tapia, también afirmó que las condiciones de las escuelas del Alto Valle no son las mejores. Sin embargo, remarcó que por parte del gobierno «no hubo mucha prevención en torno a los fríos y las heladas”.

Además, aseguró que las bajas temperaturas no sólo agravan los problemas de infraestructura, sino que también complica la organización de las clases: “Las cañerías se congelan, en muchos lugares no funciona la calefacción, muchas familias van caminando con los chicos a la escuela y con el frío se suman inasistencias, lo que dificulta el armado de las clases”.

La ministra Campos aseguró que realizarán un mantenimiento preventivo durante el receso: «tenemos planificado realizar todas las tareas necesarias para que al regreso del receso nos encuentre con todas las escuelas en condiciones ya que, por ejemplo, en ciudades como Allen y Cipolletti tuvimos complicaciones con congelamiento de cañerías y roturas», explicó Campos. Además, afirmó que ante el evidente cambio climático es urgente tener una planificación que les permita prever «de aquí en adelante no volver a sufrir los mismos daños en las escuelas».

Cañerías congeladas, falta de calefacción y vidrios rotos

Unter denuncia problemas edilicios en las escuelas. (Foto: Unter Cipolletti)

La seccional de Unter Cipolletti, entre otros reclamos difundidos por redes sociales sobre la infraestructura de varias escuelas, denunció que desde marzo la ESRN 152/CEM 147, ubicada en el barrio Anai Mapu, presenta problemas en el motor de la caldera que calefacciona todo el pasillo de la escuela. “Estos días se hizo sentir más la ola de frío polar”, advirtieron. También señalaron que el hall de entrada del Salón de Usos Múltiples (SUM) continúa con goteras desde el año 2019, ya que “nunca se repuso la membrana aislante”.

En Roca, la delegada de la seccional de Unter en la localidad, Patricia Ponce afirmó que la ola polar y las inclemencias del clima en la región dejaron expuestas las «mayores falencias» de las cuestiones edilicias. «Hubo suspensiones de clases en las escuelas N°35, N°290, N°371, N°350, entre otras, mayormente por cuestiones de agua, de calefacción, vidrios rotos». Asimismo, apuntó contra el consejo provincial de educación, «no está escuchando las demandas ni dando soluciones».

En Cinco Saltos, la escuela N° 39 estuvo dos días sin clases en el turno mañana por problemas en el suministro de agua. Según explicó Tapia, las cañerías se congelaron porque están expuestas a la intemperie.

Por otro lado, la seccional de Allen y Fernández Oro denunció que los caloramas de la ESRN 24 se apagaron el 1 de julio, día en que las temperaturas llegaron a los -7°C. “Cuando intentaron prenderlos, salió un olor horrible, ¿será falta de limpieza?”, plantearon. Además, señalaron que faltan vidrios en varias ventanas: “Como no se logra calefaccionar el aula, tienen que moverse de su espacio curricular o abandonar la jornada escolar”.

Tapia aseguró que el tema de los vidrios es un problema constante, «el recambio no es automático entonces nos encuentra en esta situación también donde el frío entra por todos lados», explicó el delegado de Unter.

¿Qué sucede con el mantenimiento de las escuelas de Río Negro?

La ministra de Educación explicó que hay dos formas de llevar a cabo los mantenimientos. En las localidades grandes como Roca y Bariloche, el mantenimiento se hace a través de una licitación pública, «hay empresas que toman ese trabajo y es el consejo escolar que indica cuales son las tareas que se necesitan realizar».

Mientras que, en localidades como Cinco Saltos, El Bolsón, Jacobacci, Los Menucos, la ejecución es diferente. Primero se firma un convenio entre el ministerio de educación y el municipio para que este último contrate a alguien que realice las tareas de mantenimiento en cada edificio, esto lo solicita el consejo escolar de la localidad a partir de pedidos o reclamos presentados por la escuela y luego controla que estos trabajos se hayan realizado.

Según Campos, cada consejo escolar cuenta también con equipo de profesionales especializados en rubros como soldadura, calefacción, electricidad, agua, entre otras, y son las personas responsables de acudir a resolver los problemas.

En relación al mantenimiento, el delegado de Unter destacó que «en algunos lugares la solución llega más rápido o más lento dependiendo de si lo realiza el municipio o la provincia, pero siempre la respuesta aparece gracias a lo que hacemos todos nosotros”, afirmó.