Luna de Sangre en Argentina HOY: cómo afecta a cada signo del zodíaco

El cielo argentino ofrecerá esta noche uno de los espectáculos astronómicos más esperados de agosto. La Luna atravesará la sombra de la Tierra en un eclipse parcial profundo que hará que gran parte de su superficie se oscurezca y adopte tonalidades rojizas y cobrizas, un fenómeno popularmente conocido como Luna de Sangre.

El evento podrá observarse a simple vista y sin necesidad de utilizar equipamiento especial. Según la información difundida por la NASA, el eclipse será visible desde gran parte de América y alcanzará un máximo muy profundo: cerca del 93% del diámetro de la Luna ingresará en la sombra central de la Tierra.

Para la astrología, además, este fenómeno representa un momento de revisión, transformación y cierre de ciclos. La influencia simbólica del eclipse puede sentirse de diferentes maneras según cada signo del zodíaco.

Luna de Sangre: cómo afecta a cada signo

Aries: el eclipse invita a revisar impulsos y decisiones tomadas con rapidez. Puede ser un momento ideal para cerrar asuntos pendientes antes de comenzar nuevos proyectos.

Tauro: la estabilidad, los recursos y los vínculos que brindan seguridad estarán en el centro de la escena. La Luna de Sangre puede impulsar una revisión de prioridades.

Géminis: la comunicación será uno de los grandes temas. Es un período propicio para tener conversaciones pendientes y expresar aquello que se viene postergando.

Cáncer: las emociones tomarán protagonismo. Los vínculos familiares y los sentimientos profundos podrían ocupar un lugar central, por lo que conviene evitar decisiones apresuradas.

Leo: el eclipse propone revisar objetivos personales y la necesidad de reconocimiento. También puede marcar el final de proyectos o etapas que ya cumplieron su ciclo.

Virgo: los hábitos, las rutinas y la organización cotidiana estarán bajo la lupa. Es un buen momento simbólico para dejar atrás dinámicas que ya no generan bienestar.

Libra: las relaciones ocuparán el centro de la escena. El eclipse invita a revisar acuerdos, límites y el equilibrio dentro de los vínculos.

Escorpio: la transformación será la palabra clave. La astrología relaciona este período con cambios internos profundos y la posibilidad de dejar atrás situaciones desgastadas.

Sagitario: puede surgir la necesidad de cambiar de perspectiva, explorar nuevos caminos o replantear proyectos. Antes de avanzar, será importante observar el panorama completo.

Capricornio: las responsabilidades, el trabajo y las metas de largo plazo podrían entrar en revisión. El desafío será reconocer qué compromisos vale la pena mantener.

Acuario: la Luna de Sangre propone repensar proyectos colectivos, amistades y objetivos futuros. Nuevas ideas podrían modificar algunas prioridades.

Piscis: la sensibilidad y la intuición estarán potenciadas en la interpretación astrológica. El eclipse puede representar un momento de introspección y conexión con emociones pendientes.

Eclipse lunar de agosto 2026: a qué hora se verá en Argentina

El fenómeno comenzará durante la noche del jueves 27 de agosto y continuará durante la madrugada del viernes 28.

De acuerdo con los datos astronómicos de la NASA, el eclipse parcial alcanzará su punto máximo cerca de las 1.13 de la madrugada en Argentina, cuando aproximadamente el 93% del diámetro lunar se encuentre dentro de la sombra central de la Tierra.

La secuencia será la siguiente:

22.24: comenzará la fase penumbral.

comenzará la fase penumbral. 23.34: iniciará la fase parcial y la sombra de la Tierra comenzará a avanzar de manera más visible sobre la Luna.

iniciará la fase parcial y la sombra de la Tierra comenzará a avanzar de manera más visible sobre la Luna. 1.13: se producirá el momento de máxima cobertura.

se producirá el momento de máxima cobertura. 2.52: finalizará la fase parcial.

finalizará la fase parcial. 4.02: concluirá completamente el eclipse.

El espectáculo podrá observarse sin gafas especiales, a diferencia de los eclipses solares. Para disfrutarlo mejor, se recomienda buscar un lugar con el cielo despejado y alejado de la contaminación lumínica.

Aunque técnicamente se tratará de un eclipse parcial, su profundidad permitirá observar una Luna notablemente oscurecida, con posibles tonos rojizos, anaranjados o cobrizos.