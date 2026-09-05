Papa León XIV en Argentina: anticipan una agenda con foco en los sectores más vulnerables

La misión enviada por el Vaticano para avanzar en la organización de la visita de León XIV a la Argentina regresó a Roma luego de tres días de reuniones con autoridades nacionales, provinciales y municipales.

El Papa prepara una visita a la Argentina marcada por la inclusión

Aunque la agenda definitiva será anunciada por la Santa Sede a mediados de septiembre, La Nación detalló que trascendieron dos visitas que marcarán el contacto del Papa con sectores atravesados por la vulnerabilidad y la exclusión: el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y la cárcel de Devoto.

El Cottolengo alberga a unas 400 personas con discapacidades severas, muchas de ellas abandonadas por sus familias. Fundada en 1935 por San Luis Orione, la institución ocupa un predio de 50 hectáreas donde funcionan hogares, una escuela especial, una huerta, una radio, un santuario y otros espacios de asistencia.

La visita tendrá además un significado particular por la crisis que atraviesa el sector de la discapacidad en el país y los recientes desencuentros entre la Iglesia y el Gobierno nacional por el financiamiento estatal.

Según el medio nacional, León XIV también visitará la cárcel de Devoto, en línea con una práctica pastoral que Francisco había incorporado a sus viajes. El Papa estará en la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Entre los actos proyectados figuran una misa multitudinaria en Palermo, otra en la Basílica de Luján y una celebración en Córdoba. También se evalúan encuentros con jóvenes, organizaciones sociales, dirigentes políticos y representantes de distintas confesiones religiosas.

La avanzada vaticana destacó la coordinación con el Estado como una expresión de “diálogo, cooperación y fraternidad”.

Con información de La Nación