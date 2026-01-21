La Policía de Río Negro renovó la Plana Mayor y nombró nuevos responsables en las Unidades Regionales

El Jefe de la Policía de Río Negro, comisario general Daniel Bertazzo, designó nuevos integrantes para la Plana Mayor, como así también cargos centrales en las diferentes Unidades Regionales y principales comisarías de la provincia, en los habituales cambios que se producen en esta época del año.

El comisario inspector Claudio Rodríguez Gilavert es el nuevo Director de Recursos Humanos, el comisario mayor Hugo Almendra quedó a cargo de la Dirección General de Prevención, Seguridad y Orden Público; y el comisario inspector Víctor Reyes de la Dirección General de Investigaciones Judiciales.

El comisario mayor Diego Peralta encabeza la Dirección General de Recursos Materiales y Financieros, el comisario general Carlos Alamo Andrada la Dirección de Capacitación y Perfeccionamiento, el comisario inspector Rubén Ralinqueo la Dirección General de Toxicomanía y Leyes Especiales, y la comisario inspector Gladys Dell quedó a cargo del Departamento Secretaria General.

En la Unidad Regional I de Viedma fueron designados los comisarios inspector Darío Osman y Alberto Avendaño como jefe y segundo jefe, respectivamente; y en la UR VI de Los Menucos los comisarios inspector Antonio Mulato y Mariela Arcajo, como jefe y segunda jefa.

En el resto de las unidades se nombraron a los respectivos subjefes: En la URII de Roca al comisario inspector Carlos Freydoz, en la UR III de Bariloche al comisario inspector Félix Castro, en la UR IV de Choele Choel al comisario inspector Daniel González y en la UR V de Cipolletti, al comisario inspector Gustavo Moraga.

Además, en Roca el comisario inspector Luis Alfaro fue designado al frente de la Zona I, el comisario Mauro Figueroa como jefe de la Comisaría 31 y la subcomisaria Jéssica Díaz como jefa interina de la Comisaría 48.

En Viedma la comisaria Graciela Martínez es la nueva jefa de la división seguridad de la Unidad Regional I, el subcomisario Oscar Giménez es el segundo jefe de la Comisaría Primera, el comisario Pablo Jofré quedó a cargo de la Comisaría 30, el comisario Mathias Abadía es el jefe de la Comisaría 34 y el comisario Cristian Carrilaf jefe de la Comisaría 38.

En Bariloche el comisario inspector Luis Hawrylak fue designado como jefe de la Zona I, el comisario Cristian Cortés jefe de la Comisaría Segunda, el comisario Pablo Millaguán jefe de la Comisaría 27, el comisario Leandro Crespo jefe de la Comisaría 28 y el comisario Jorge Curihuala jefe de la Comisaría 42.

En Cipolletti el comisario inspector Luis Balboa fue nombrado jefe de la Zona I, el comisario Diego Domínguez jefe de la Comisaría Cuarta, el subcomisario Patricio Mussari jefe interino de la Comisaría 24 y el subcomisario Félix Valenciano jefe interino de la Comisaría 45.

La orden del día firmada por el jefe de la fuerza estableció que los cargos asignados para quienes prestan servicios dentro de la misma ciudad «deberán cumplimentarse de forma inmediata», mientras que el resto -debido a los traslados- estarán operativos desde el 4 de febrero próximo.

Recorrida del subjefe de la Policía de Río Negro

Por su parte, el subjefe de la Policía, comisario general Elio Tapia realiza una serie de recorridas por distintas unidades del interior de la provincia.

Su último paso fue en Cinco Saltos, donde se reunió con los jefes de la Comisaría Séptima para coordinar «tareas vinculadas a la planificación y al fortalecimiento de la seguridad en la ciudad y sus alrededores, con el objetivo de optimizar el trabajo preventivo y operativo».

Desde la institución se indicó que «la visita se enmarca en un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia» dentro de «una serie de recorridas por distintas dependencias policiales, destinadas a acompañar el trabajo diario de las comisarías, escuchar las necesidades del personal y reforzar el compromiso institucional con la prevención del delito».